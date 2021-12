Dove festeggiare il tuo capodanno in base al tuo segno zodiacale

Gli astri ci rivelano qual è il tuo luogo ideale per festeggiare il Capodanno in base al tuo segno zodiacale.

Natale è alle porte e si sente già nell’aria il clima delle prossime festività. Ogni anno ci facciamo la stessa domanda: “Dove andiamo a festeggiare il Capodanno?”. Quest’anno sono le stelle a consigliarti la meta ideale in base al tuo segno astrologico.

Ogni segno zodiacale ha le sue peculiarità. Il Capodanno perfetto non si svolge per tutti nello stesso posto Ci sono segni che amano le feste in grande stile ed altri che prediligono luoghi tranquilli. Scopri dove festeggiare l’arrivo del nuovo anno in base al tuo segno astrologico.

Ecco dove passare il Capodanno in base al tuo segno zodiacale

Ecco il verdetto delle stelle che hanno le idee molto chiare sui luoghi più consoni alla tua personalità per festeggiare il capodanno:

1. Ariete:

L’Ariete per festeggiare il Capodanno in grande stile ha una unica condizione: ballare, ballare, ballare fino a che non sorge il sole. L’ariete è un festaiolo instancabile. All’aperto o in un locale non importa, importa solo scatenarsi al ritmo di musica.

2. Toro:

Il Capodanno che ogni Toro desidera è intimo, familiare, conviviale. Per questo segno non devono mancare tavolate con buon cibo e tante bevande, giochi da tavolo e la famiglia. Perché quest’anno non porti i tuoi cari a festeggiare il Capodanno in uno chalet in montagna?

3. Gemelli:

Il Gemelli è solare e ama divertirsi e stare in compagnia. Il Capodanno per lui è l’occasione di conoscere persone nuove. Il Capodanno ideale per questo segno è una festa organizzata per divertirsi al massimo e in buona compagnia.

4. Cancro:

Il Cancro non ama molto il Capodanno, troppa confusione. Questo segno ama festeggiare in famiglia, non gli piace ritrovarsi tra estranei. Si accontenta con un un pasto semplice e la compagnia dei suoi cari. Un posto vale l’altro, l’importante è che sia intimo!

5. Il Leone:

Il Capodanno per il Leone è l’occasione di mettersi in mostra e di farsi ammirare in tutto il suo splendore. Il suo Capodanno ideale è in un luogo chic, il locale più in voga del momento.

6. La Vergine:

La Vergine detesta i rumori e l’agitazione della notte di Capodanno. Per lui il Capodanno ideale è con un gruppo di amici, anche a casa. L’importante è che si tratti di un posto dove poter parlare indisturbati.

7. Bilancia:

Per la Bilancia il Capodanno deve essere glamour. Per lui ci vuole un posto elegante e raffinato. Niente festicciole nei bar o nelle piazze, niente alcol che scorre a fiumi, tu vuoi aprire le porte al nuovo anno all’insegna dell’eleganza.

8. Scorpione:

Per lo Scorpione il Capodanno ideale è ovunque si respiri adrenalina. Luoghi insoliti, serate sorprendenti, spettacoli. Il Capodanno è un giorno speciale e come tale va celebrato.

9. Sagittario:

Per il segno più avventuriero dello zodiaco il Capodanno ideale si trova in un luogo esotico. Capodanno è l’occasione buona per fare un viaggio e arricchirti di nuove esperienze. L’importante è trascorrere una serata che resterà impressa per sempre nel cuore.

10. Capricorno:

Il Capricorno è sempre ligio al lavoro e al dovere. Riuscirà a rilassarsi almeno la sera di Capodanno? .Sicuramente non è il tipo di persona che ama uscire e frequentare locali esclusivi, soprattutto a Capodanno. Una serata dove regna sovrana la tranquillità, buon cibo e cari amici è quanto di meglio ti possa soddisfare.

11. Acquario:

L’Acquario è un segno molto eccentrico, se pensi che una comunissima festa possa intrigarlo sbagli di grosso. Per questo segno ci viole una improvvisata pazzesca. Qualcosa di inaspettato, ad esempio un Capodanno dell’ ultimo minuto dall’altra parte del mondo. L’importante è che la serata sia molto ma molto insolita.

12. Pesci:

Per Capodanno il segno che sogna tutto l’anno ha un chiodo fisso: passare un Capodanno intimo insieme alle persone che ama. Stare con i suoi cari e godere del tempo perso per via degli impegni di tutti è prioritario per questo segno. Per te una serata copn gli amici più cari in una Spa ti riempirebbe il cuore di felicità.