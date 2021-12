Test delle Pozioni | Qual è il difetto che dovresti correggere in te stessa?

Il test delle pozioni si basa sull’idea che il carattere di ognuno di noi è formato da luci e ombre, alcune delle quali costituiscono dei veri e propri difetti.

In realtà, anche se spesso siamo perfettamente consapevoli di quali sono i nostri difetti principali, facciamo molta fatica ad agire concretamente per correggerli. Altre volte invece non siamo nemmeno consapevoli di quello che “non va” nel nostro modo di comportarci.

Naturalmente quando si parla di ciò che “va” e di ciò che “non va” nel nostro carattere non bisogna essere troppo estremisti. Quello che “non va” potrebbe essere un atteggiamento che rende particolarmente complesso costruire rapporti duraturi con gli altri oppure la tendenza a essere troppo autocritiche con noi stesse. Si tratta cioè di piccole cose che, se corrette, ci renderebbero la vita più semplice.

Cambiare queste piccole asperità del nostro carattere non è sempre semplice, quindi ti daremo anche un buon consiglio per aiutarti a superare i tuoi piccoli limiti.

Test delle Pozioni

Per eseguire il test delle pozioni ti chiediamo di osservare l’immagine e scegliere la bottiglietta che vorresti bere se ti trovassi queste fiale a disposizione. Lasciati ispirare dalla loro forma e dal colore della pozione che contengono e immagina quali potrebbero essere i loro effetti. Dopo aver scelto la tua pozione leggi il profilo corrispondente e scopri qual è il tuo piccolo difetto e come potresti correggerlo.

1 – La pozione bianca

La pozione bianca è probabilmente quella dall’aspetto più innocuo: la bottiglia è squadrata e regolare e il colore della pozione è quello meno minaccioso.

Questa pozione potrebbe benissimo essere una pozione curativa, in grado di alleviare magicamente qualsiasi dolore fisico o emotivo.

Se hai scelto questa pozione sei sicuramente una persona molto saggia e prudente, che difficilmente si lancia in un progetto senza un’attenta valutazione dei pro e dei contro di ogni azione.

Proprio questo pregio è in realtà il tuo piccolo difetto: tendi ad andare troppo sul sicuro, senza spingerti oltre i limiti di ciò che fai normalmente oppure di ciò che la società ritiene che sia accettabile.

Il nostro consiglio consiste nel cercare di fare scelte un po’ più coraggiose e di cambiare leggermente le tue abitudini quando sono diventate un limite alla tua immaginazione. Comincia a chiederti: come potrei fare meglio le cose che mi stanno a cuore? Cosa potrei cambiare un po’ ogni giorno?

2 – La pozione viola

Tradizionalmente il colore viola è associato ai personaggi malvagi nei film e nei cartoni animati della Disney. Se hai scelto questa pozione probabilmente speri di ottenere qualche particolare potere magico che ti metta in una situazione di vantaggio rispetto a coloro che hai di fronte.

Nella maggior parte dei casi, chi desidera essere speciale rispetto alla massa viene considerato una persona egoista ed egocentrica, disposta a fare qualsiasi cosa pur di conquistarsi i famosi “15 minuti di celebrità”. La verità è che non c’è nulla di male a voler esprimere la propria unicità e a farsi riconoscere come speciale: perché sottovalutarsi o nascondersi?

Purtroppo, le persone che la pensano così, hanno spesso un piccolo difetto: tendono al vittimismo. Ti è mai capitato di vedere nemici ovunque o credere che qualcuno cerchi di metterti in difficoltà per impedirti di fare bella figura?

Per quanto possa capitare di essere boicottate dalle persone invidiose, questo non capita sempre e, di certo, non capita spesso. Il nostro consiglio è di essere meno prevenuta nei confronti degli altri: molte persone ti amano e ti ammirano sinceramente, non avrebbero alcun motivo per boicottarti!

3 – La pozione turchese

La pozione turchese potrebbe essere qualcosa associata all’acqua. Forse una pozione per respirare sotto la superficie del mare oppure per trasformarti in sirena?

Se hai scelto questa pozione significa che sei una persona molto sognatrice e che coltiva molte idee in merito a quello che vorrebbe fare in futuro o a come intende vivere la sua vita oggi.

Sei una persona entusiasta, che non vede l’ora di lanciarsi in nuove sfide e nuovi progetti. La tua capacità di cogliere al volo le opportunità e di mettere in pratica le tue idee è assolutamente invidiabile e probabilmente farà di te un leader in ambito lavorativo o familiare.

Il piccolo difetto associato a una personalità così esuberante è molto semplice da individuare: probabilmente vuoi fare troppe cose tutte insieme, tendi a perderti nel tuo caos creativo e potresti addirittura tralasciare progetti già avviati in virtù di altri nuovi progetti che hanno catturato la tua attenzione in un certo momento della tua vita.

Il nostro consiglio è di fare ordine nelle tue priorità: sforzati di portare a termine ciò che hai cominciato prima di abbandonare il progetto e dedicarti ad altro!

4 – La pozione rossa

Legata evidentemente a tutto ciò che riguarda l’amore e la sfera sentimentale, con ogni probabilità la pozione rossa serve a conquistare e affascinare le persone che ti circondano.

Il motivo per cui hai scelto questa pozione è che molto probabilmente ami avere ascendente sulle persone e, come capita a molte donne soprattutto da giovani, ami essere amata.

La conseguenza diretta di ciò è che potresti risultare un po’ troppo accentratrice e potresti provocare invidia e diffidenza nelle altre donne. Molto probabilmente sei consapevole di questo rischio e tendi a non preoccupartene più di tanto, ma a lungo andare il tuo atteggiamento potrebbe finire con l’isolarti.

Il nostro consiglio è di cercare di ottenere solo l’approvazione delle persone che contano davvero. Non è importante ottenere l’approvazione di tutti: molto meglio poter contare sulla fiducia e sull’ammirazione di un piccolo gruppo di persone leali e sincere nei nostri confronti.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.