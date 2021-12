Test della tavola di Natale: la tua preferenza svela chi sei

Con il test della tavola di Natale è possibile conoscersi più a fondo scegliendo semplicemente il colore con cui si preferisce addobbare il tutto.

Natale è sempre più vicino e con esso sale l’ansia da regali, da addobbi e da pranzi e cene delle feste. Queste ultime sono ricorrenze particolarmente sentite e che spingono a voler dare il meglio sia apparire al top che per accogliere i propri ospiti nel modo più accogliente possibile.

Tutto ciò si traduce in una ricerca assoluta di tutto ciò che è bello, sia per la casa che per la tavola che durante le feste diventa protagonista assoluta, sia per i pranzi e le cene che per i momenti di convivialità che le si svolgono intorno.

Una situazione che porta a ragionare molto sui colori da scegliere e su quali decori preferire al fine di rendere la tavola bella e al contempo fruibile da tutti. Ebbene, anche se non ci si fa spesso caso, la scelta dei colori usati per la propria tavola di Natale può dire molto sulla nostra personalità.

Oggi, quindi, al fine di scoprire lati di noi che ancora non conosciamo a dovere, scopriremo chi siamo grazie ad un test specifico ed in grado di descriverci semplicemente a partire dalla scelta del colore che si sente più affine al Natale.

Test della tavola di Natale: il colore che scegli rivela chi sei

Per eseguire questo test nel modo corretto, basta scegliere una delle due opzioni presenti. Quella che corrisponde maggiormente con quanto scelto per la propria tavola è infatti in grado di svelare alcuni particolari della personalità.

Particolari che aiuteranno a capire meglio sia il rapporto che si ha con le feste che come si è tutti i giorni dell’anno. Una vera occasione per conoscersi meglio e tutto in base ad una sola, semplicissima scelta.

1 – Le decorazioni bianche

Se la tua tavola è ricca di decorazioni bianche, sei una persona che ama prima di tutto la semplicità e che nella vita punta per prima cosa all’eleganza. Che sia Natale o una qualsiasi altra festa, ciò che ti preme di più è apparire al meglio e mostrare un ambiente confortevole e piacevole per chiunque vi entrerà in contatto. Ciò fa di te una persona sensibile e sempre in grado di mettere a proprio agio i propri ospiti. E questo, anche se alle volte il tuo modo di essere comporta qualche tensione di troppo.

Le feste sono per te un momento perfetto per riunirsi con amici e parenti e per ricontattare anche quelli che non si sentivano da tempo. Una sorta di appuntamento fisso e che ogni anno ti trasmette una certa serenità d’animo. Si tratta di giorni che ami vivere con serenità e che preferisci gestire con largo anticipo al fine di goderti ogni singolo istante e di non sentirti mai sotto pressione.

Le tue relazioni sono buone per tutto l’anno ma si rivelano ancor più funzionali nel periodo delle feste. In occasione di giornate speciali ti piace infatti sorprendere chi ami con piccoli gesti, con inviti a casa e con doni inattesi e sempre graditi. Un modo di fare che fa di te una persona particolarmente apprezzata sia dagli amici che da chi ti conosce appena. Cosa che, se sei ancora single, potrebbe aprire le porte verso incontri davvero speciali e nei quali appariresti al meglio.

2 – Le decorazioni rosse

Per te il Natale deve essere assolutamente accompagnato da decorazioni rosse sparse sulla tavola? Allora sei una persona romantica, con un’anima classica e tanto amore per tutto ciò che fa calore e che ricorda sentimenti ed emozioni pure. Sempre pronta a vivere emozioni di ogni genere, sei solita dedicarti ad ogni particolare con entusiasmo e tanta voglia di fare. Cosa che ti porta a creare ambienti sempre calorosi e davvero piacevoli da vivere.

Il Natale è la festa perfetta per te. Quella in grado di farti sentire a tuo agio in ogni contesto e di darti il giusto entusiasmo per voler portare avanti nuove iniziative. Una cosa che ti riesce particolarmente bene e che fa di te una persona molto apprezzata da tutti. Dopotutto, avere intorno qualcuno con uno spirito del Natale sempre vivo, in questo periodo, è un vero piacere.

E, proprio riguardo al rapporto con gli altri sei sempre in grado di mostrare il meglio di te, sopratutto in questo periodo dell’anno. La tua voglia di serenità riesce infatti a trasmettersi anche agli altri e a far felice chi ti sta intorno. Motivo per cui tendi ad essere particolarmente cercata. Per quanto riguarda l’amore, non si può non ammettere che in questi giorni tendi ad avere un fascino particolare e che potrebbe incantare chiunque.

Questi test della personalità devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.