Mettiti alla prova con il test degli obiettivi: vedi un ombrello o una città?

Ti va di provare il nostro test degli obiettivi? Devi solo dirci cosa vedi in questa immagine e scopriremo subito a che cosa punti davvero nella vita!

No, no, non innervosirti subito: sappiamo benissimo che i pranzi ed i cenoni di Natale sono vicini e che quella zia pronta a farti le domande scomode si sta già fregando le mani.

Non siamo qui per chiederti se ti stai per laureare, se o quando ti sposi o, semplicemente, per farti domande fastidiose.

Vogliamo solo aiutarti a definire in maniera chiara i tuoi obiettivi e, per far questo, useremo un test della personalità che si basa sull’illustrazione qui sopra.

Ti va di dirci che cosa vedi o che cosa hai notato per primo?

Test degli obiettivi: scopri cosa vuoi veramente in base a quello che vedi nell’illustrazione

Tutti, chi più e chi meno, mettiamo in dubbio la nostra vita ed i nostri obiettivi almeno una volta ogni tanto.

Come fanno gli altri ad essere così sicuri di quello che vogliono dagli altri o dalla vita?

Innanzitutto, ti sveliamo un piccolo segreto: praticamente nessuno sa quello che fa e tutti fingono di avere la propria vita sotto controllo!

A parte questo, però, è meglio avere le idee chiare riguardo i propri obiettivi a lungo termine: le persone che riescono a chiarirseli, generalmente, fanno scelte migliori!

E qui entriamo in gioco noi: oggi vogliamo solo sapere che cosa hai visto prima in questa immagine: un ombrello o una città?

Non preoccuparti, non c’è una risposta giusta: dicci solo cosa hai visto e noi ti diremo quali sono, veramente i tuoi obiettivi.

(Ehi, dopotutto questo non si chiama il test degli obiettivi per niente!).

hai visto prima lo skyline della città: per te, invece che l’ombrello, questa illustrazione ha a che fare con lo skyline della città.

Hai visto distintamente la luna ed i grattacieli che si stagliano su un cielo plumbeo e ti sei immaginato già nella città dei tuoi sogni, vero?

Lo skyline, nelle rappresentazioni artistiche, ha assunto ormai un significato che ha a che vedere con la potenza ed il successo.

Più sono alti e variegati i grattacieli, più luci accese ci sono nella città e più potente o importante si sente chi guarda.

Nel test degli obiettivi, quindi, non ti sorprenderà sapere che sei una persona che ha come traguardo personale quello del successo.

Non sei una persona che ignora i sentimenti o che fa finta di non averne, non scherziamo. Sei una persona che, però, ha un obiettivo personale particolarmente ambizioso e cioè quello di farcela.

Non passa giorno che tu non ti metta a lavorare duramente per i tuoi sogni e li metti spesso di fronte a tante altre cose. Continua così, ce la farai sicuramente ma non scordarti dell’affetto degli altri!

hai visto prima un ombrello sotto la pioggia: per te è stato chiaro da subito che il protagonista di questa illustrazione fosse l’ombrello.

Certo, dentro c’è un paesaggio ma quello che si vede (chiaramente, almeno per te) è l’ombrello.

Sapevi che questo oggetto è un forte simbolo di protezione, non solo ovviamente dagli agenti atmosferici ma anche dalle maledizioni e dalla sfortuna?

Se lo hai visto, vuol dire che il tuo vero obiettivo nella vita è trovare un porto sicuro. Non ti importa di avere il lavoro più glamour di tutti o di avere successo e di schiacciare gli altri.

Tu sei una persona che desidera, con tutto il cuore, avere la sicurezza: un tetto sopra la testa, amici e familiari intorno e chissà, magari una famiglia.

Sei una persona che ha poco interesse a ricercare un successo transitorio, di cui non le interessa molto.

Per te è importante poter ricreare, nel tuo focolare, una situazione di pace e tranquillità, dove poter ritornare ogni sera.

Forse ti è mancata in giovinezza oppure, forse, vuoi ricreare quella che hai vissuto a casa: poco importa, perché il tuo obiettivo rimane questo!

Ovviamente non devi provare ad avere successo se non vuoi ma stai attenta a non sacrificarti troppo per avere un falso senso di protezione!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.