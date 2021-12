Se sei tra i segni in classifica oggi sappiamo perché non ti piace Dicembre

Lo sappiamo, lo sappiamo: purtroppo Dicembre è qui e non potrebbe fare più freddo di così. Vogliamo scoprire se sei nella classifica dei segni più freddolosi dello zodiaco?

Brrr, che freddo fa! No, non si tratta di una delle frasi più celebri del film (iconico) Bring it on, (tradotto in italiano come Ragazze nel pallone) che dopotutto parla di cheerleader in California e non del nostro problema attuale.

Come? Qual è il problema? Ma che domande, che fa freddissimo!

Scopri se nella classifica di oggi dell’oroscopo ti capita di trovare qualche amico con il quale rintanarti sotto le coperte, sorseggiando cioccolata calda.

I segni più freddolosi dello zodiaco: tu ed il tuo partner siete in classifica oggi?

Da quando hanno acceso i termosifoni, per te non c’è assolutamente dubbio. Non solo non vuoi uscire di casa ma hai anche deciso di rimanere appiccicato al tuo amico calorifero.

Non ti importa se rimedi un’ustione di primo grado: fuori fa freddo!

Ovviamente non sei l’unico o l’unica a trovarsi in questa condizione: per esempio, infatti, ci sono i cinque segni più freddolosi dello zodiaco a farti compagnia!

Stelle e pianeti, infatti, ci hanno aiutato a stilare la classifica di quei segni che non possono assolutamente sopportare l’inverno.

Il motivo, ovviamente, è piuttosto semplice: hanno freddissimo!

Ci sono persone che, invece, adorano l’inverno e si prendono gioco di tutti quelli che soffrono le temperature basse. Meglio cercare amici che siano dei segni in classifica con te, non credi?

Capricorno: quinto posto

Ebbene sì, partiamo subito con una sorpresa: i Capricorno si trovano nella nostra classifica dei segni zodiacali più freddolosi fra tutti!

Anche se i Capricorno sono nati, generalmente, nel periodo più freddo dell’anno, questo non vuol dire assolutamente che amino il freddo, anzi!

Il Capricorno è un segno che soffre particolarmente le temperature basse e che detesta il freddo. Se possono andare in vacanza al mare durante l’inverno, vi possiamo assicurare che lo fanno! Non fatevi ingannare dal loro mese di nascita: i Capricorno odiano l’inverno!

Scorpione: quarto posto

Incredibilmente, il tallone d’Achille degli Scorpione sembra essere proprio il freddo. Lo detestano, senza se e senza ma!

Gli Scorpione sono persone che lavorano bene e duramente anche in estate, senza preoccuparsi del caldo.

Quando arriva il freddo, però, iniziano a sentire i primi segnali di voler andare in letargo e intendono per davvero!

Amano dormire, bere tisane calde e rilassarsi a casa: il freddo non fa veramente per gli Scorpione e non chiedetegli di uscire durante i mesi più rigidi dell’inverno.

Lo fanno ma solo perché si sentono obbligati!

Leone: terzo posto

Sul primo gradino del podio troviamo tutti i nati sotto il segno del Leone: questo segno, che ha il compleanno nel pieno dell’estate, detesta il freddo con tutto sé stesso!

I Leone sono persone focose, sia di carattere che fisicamente: non possono stare coperti da cappotti, maglioni, sciarpe e cappelli!

Per i nati sotto questo segno, quindi, l’inverno è veramente una disgrazia.

Vorrebbero poter vivere in un’estate perenne, in modo da poter sfoggiare i loro outfit migliori ed essere i più sensuali possibili.

Ma c’è qualcuno di ancora più freddoloso di loro!

Pesci: secondo posto

Per i nati sotto il segno dei Pesci il freddo è una vera e propria sciagura. Capiamoci bene: i Pesci non sono per forza di cose freddolosi (anche se sono al secondo posto della nostra classifica di oggi dell’oroscopo) ma possiamo assicurarvi che soffrono il freddo in tantissime maniere!

I Pesci, infatti, sono persone particolarmente sensibili all’inverno ed al freddo ed il loro essere freddolosi è correlato anche ad una questione mentale.

Con l’arrivo del freddo, infatti, per i Pesci arriva un momento di quiete e pace mentale, che si riflette in una loro voglia di non uscire mai di casa per occuparsi di sé.

Freddolosi sia nella mente che nel corpo, i Pesci durante l’inverno preferiscono andare in una specie di quarantena personale.

Staccano la mente, si allontanano da amici e parenti, si curano nel fisico e nel cervello, riflettono e meditano. Non potete assolutamente raggiungerli: diventano freddi come il tempo meteorologico!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni più freddolosi dello zodiaco

Inutile dirvi che i nati sotto il segno del Cancro detestano con tutto il loro essere il freddo. Sono non solo i primi tra i segni più freddolosi dello zodiaco ma anche in generale le persone più freddolose che conoscerete mai!

Vestaglie di pile, calzini di ciniglia, maglioni e pantaloni felpati e poi, all’occorrenza, anche una maglia termica: al Cancro, gli strumenti per proteggersi dal freddo non bastano mai!

Per questo motivo, tutti i nati sotto questo segno sono persone che, nonostante apprezzino poter stare in casa con vicino il libro ed il gatto, sono veramente freddolosi e odiano l’inverno!

Inutile cercare di ragionare con loro: i Cancro sono persone che sperano sempre che l’inverno finisca il prima possibile e che, a volte, anche d’estate sentono freddo.

Il loro essere freddolosi fa parte del loro essere e non vedrete mai un Cancro in maniche corte in inverno. Se potessero andare in letargo, ci correrebbero senza pensarci due volte!