Ilary Blasi è una delle conduttrici tv più note e apprezzate nel panorama internazionale. Pochi sanno, però, che è entrata nel mondo dello spettacolo da piccolissima. Ecco cosa faceva Ilary Blasi prima di Passaparola.

Ilary Blasi è uno dei volti più noti della televisione. Ancor prima di diventare la moglie di Totti, la bella conduttrice ha raggiunto al fama nazionale come ‘Passaparolina’ nel noto programma condotto dal mitico Gerry Scotti. Ma cosa faceva prima di Passaparola? Era già famosa da giovanissima!

Ilary Blasi è riuscita ad affermarsi nel mondo dello spettacolo non solo grazie alla sua indiscutibile bellezza, ma anche alla sua contagiosa simpatia e umiltà. Doti che condivide con marito, Francesco Totti.

Doti che ha messo in luce fin da piccolissima. La bella conduttrice è infatti entrata nel mondo dello show business in tenera età. Ecco cosa faceva.

Cosa faceva Ilary Blasi prima di Passaparola

Forse non tutti sanno che Ilary Blasi nel 1998, all’età di 17 anni, Ilary ha partecipato a Miss Italia con la fascia di “Miss Cinema Lazio”. Proprio in quegli anni viene presa come valletta in Passaparola e conosce il futuro marito Francesco Totti, che si innamora subito di quella ragazza così semplice e ben voluta da tutti.

Prima di raggiungere la piena realizzazione personale e lavorativa, da bambina Ilary era impegnata sul set come baby attrice.

Il suo esordio sul piccolo schermo è avvenuto al fianco di Mariangela Melato. Ilary aveva solo tre anni e le due sponsorizzavano insieme l’Olio Cuore in un spot televisivo.

Ilary è infatti stata protagonista, negli anni della sua infanzia, di decine di spot pubblicitari realizzati per brand famosi, tra cui Barilla, Galbusera, Findus, Balocco, Renault e Fiat.

Già da piccola, Ilary era molto apprezzata per il suo carattere solare e la sua vitalità, capace di bucare lo schermo.

Ancora oggi Ilary è apprezzatissima dal pubblico italiano, non solo per la sua dedizione nel lavoro ma anche per la sua incomparabile umiltà e dolcezza.