Ecco qual é tuo cane ideale in base al tuo segno zodiacale

Per ogni segno zodiacale esiste un cane ideale. Scopri quale razza di cane si conforma perfettamente alla tua personalità astrologica.

Il cane è il miglior amico dell’uomo, il suo amore è sincero e la sua fedeltà inesauribile. Ogni nostro amico peloso ha un carattere diverso in base alla sua razza. Gli astri ti consigliano quale cane si adatta meglio alla tua personalità in base al tuo segno zodiacale.

Ogni cane è unico: astuto, intelligente, vivace, aggressivo o giocherellone, ogni razza ha caratteristiche distintive. Se stai pensando di adottare un cane dovresti sapere che secondo gli astri alcune razze sarebbero più compatibili in funzione del tuo segno zodiacale. Il suo approccio, i suoi bisogni e le sue abilità potrebbero combaciare perfettamente con la tua personalità astrologica.

Per esempio se ami viaggiare, un cane che si stressa se allontanato dal suo ambiente potrebbe non essere in linea con le rispettive esigenze. Scopri la razza di cane ideale per il tuo segno zodiacale.

Qual é il tuo cane ideale secondo gli astrologi?

1. Ariete

Per l’Ariete il cane ideale è dinamico e giocherellone. Un pastore tedesco potrebbe essere il suo alleato perfetto. Questo cane ha una ottima tempra, instancabile e particolarmente astuto, ha tutte le carte in regola per condividere infinite avventure gioiose con il suo suo padrone.

2. Toro

Il segno del Toro ha bisogno di un cane dolce e fedele, calmo e affettuoso. La sua razza di cane ideale sarebbe il bovaro bernese. Per questo segno che ha molto bisogno di coccole e attenzioni un cane calmo, protettivo e affettuoso è il massimo che possa desiderare.

3. Gemelli

Il segno del Gemelli ama stare in compagnia e divertirsi con gli altri. Non ama vedere le solite facce ma gli piace molto fare spesso nuove conoscenze. Il cane ideale per questo segno potrebbe essere il Pembroke Welsh Corgi, un cane affettuoso e compagnone come il suo padrone.

4. Cancro

Il segno del cancro è molto fedele e provano un amore incondizionato per le persone che conquistano il loro cuore e ama in particolar modo la sua famiglia. Mai tradire un nativo del Cancro, oltre a diventare molto aggressivo non perdona.

Per questo segno il cane ideale potrebbe essere un rottweiler, molto leale ed anche molto devoto al suo padrone, lo difende con le unghie e con i denti.

5. Leone

Il Leone è un segno sgargiante, lascia un ascia luminosa al suo passaggio e attrae chiunque. Positivo e solare, il suo cane ideale potrebbe essere il Cairn Terrier, un cane che ama giocare, fare le feste e stare al centro dell’attenzione.

6. Vergine

Il segno della Vergine è molto meticoloso e preciso. Il suo cane ideale è molto intelligente e pratico, come un Border Collie scattante, ligio al dovere e che comprende ogni tipo di orine. Un alleato di precisione.

7. Bilancia

Il nativo della Bilancia ama socializzare. Si adatta bene a persone diverse e a contesti diversi. Il suo cane ideale è un cane non troppo legato alla sua zona di confort come il barboncino, un cane adorabile sempre felice di uscire.

8. Scorpione

Lo Scorpione ha la fama di essere un segno molto misterioso, la sua personalità forte lo fa apparire duro ed impassibile. Per lui un Border Terrier potrebbe essere il cane ideale. Questo cane è molto coraggioso, molto legato al suo padrone, ma allo stesso tempo anche molto indipendente.

9. Sagittario

Il Sagittario è un segno che ama molto aiutare il prossimo. E’ servizievole, amichevole e ama molto le avventure. Per lui ci vuole un cane dinamico e curioso, sempre pronto a fare un viaggio e a vivere emozioni nuove come il Golden Retriever, un compagno di avventura perfetto.

10. Capricorno

Il Capricorno è un segno molto ligio al suo dovere. Metodico e disciplinato, mira ad ottenere molte gratificazioni a livello professionale. Per lui il dovere prima di tutto. Questo segno dovrebbe provare a prendere un Bulldog francese, questo cane sopporta benissimo la routine alla quale lo sottoporrebbe il suo padrone.

11. Acquario

L’Acquario è un segno eccentrico ed intuitivo. Non ama tutto ciò che è prefissato e organizzato, ha bisogno di aria nuova, di emozioni nuove. Di tanto in tanto distrugge il suo bozzolo e ricomincia tutto da capo.

Lo Chow Chow è un cane che si adatta perfettamente a questo segno, è indipendente e non intralcia l’immaginazione sconfinata dell’Acquario che potrebbe essere poco presente in ceri momenti.

12. Pesci

I nati sotto il segno dei Pesci sensibili, sognatori e dolci. Hanno moltissimo amore da offrire. Il loro cane ideale è un Cavalier King Charles Spaniel, il miglior compagno di vita desiderabile.