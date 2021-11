Una Vita Anticipazioni: altro che amore, la coppia si dice addio

Una Vita anticipazioni: l’amore non è più nell’aria. Un’altra coppia di Acacias si dice addio. Ecco chi

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Anabel rompe con Miguel. Ecco perché

Nelle prossime puntate di Una Vita assisteremo alla rottura fra una delle nuove coppie di giovani fidanzati. Si tratta proprio di Anabel e Miguel Olmedo (Pablo Carro) . Sembra che dalla proposta di matrimonio alla rottura il passo sia stato breve. Ecco perché

Come già sapete dalle nostre anticipazioni, Natalia Quesada (Astrid Janer) arriverà nel quartiere insieme al fratello Aurelio (Carlos De Austria). Così come quest’ultimo, la ragazza vorrà vendicarsi di Marcos Bacigalupe (Marcia Alvarez) e di conseguenza anche di Anabel, per via di un affare andato male tra l’uomo e il padre Salustiano.

Tutto ciò genererà una reazione a catena che porterà al susseguirsi di un insieme di eventi. Infatti, il nipote di Roberto (Miguel Larranaga) e Sabina (Ana Goya) verrà infatti lasciato improvvisamente da Anabel Bacigalupe (Olga Haenke) e come già anticipato tutto ciò avrà origina dall’arrivo di Natalia.

La nuova arrivata non esiterà ad intromettersi nel “fidanzamento” tra l’amica e l’avvocato Miguel, insinuando in più di una circostanza che Anabel, quando si trovava in Messico, ha spezzato il cuore di diversi uomini.

Da un lato Miguel tenderà a non fidarsi ciecamente delle parole di Natalia, dall’altro proprio Anabel deciderà di utilizzare l’arma della seduzione per evitare che Miguel le faccia troppe domande…

La giovane Bacialupe approfittando di un’uscita di Marcos e della matrigna Felicia Pasamar (Susana Soleto), inviterà Miguel in casa sua ad un’ora tarda e tenterà di sedurlo.

Tuttavia, l’Olmedo non darà ascolto all’attrazione fisica che sente nei riguardi della Bacigalupe. Dopo aver sottolineato che non intende andare a letto con lei per non tradire la fiducia di Marcos, stupirà la fanciulla chiedendole di diventare sua moglie.

Con grande sorpresa, Anabel sceglierà di non rispondere alla domanda del giovane avvocato e si prenderà del tempo per riflettere meglio sulla sua decisione. E ancora una volta entra in gioco Natalia.

Nei giorni seguenti le due ragazze avranno uno scontro serio e ciò porterà (non si sa per quale motivo), Anabel a troncare rapidamente la sua storia d’amore con Miguel.