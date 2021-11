Test della Realizzazione | Qual è la vera aspirazione della tua anima?

Il test dell’anima ti aiuterà a indagare tra i tuoi desideri più profondi, al fine di scoprire qual è l’aspirazione “segreta” del tuo inconscio: di cosa avresti bisogno per essere realizzata?

Nella maggior parte dei casi portiamo avanti le nostre vite in maniera quasi meccanica e inconsapevole. Il motivo è che siamo così travolte dalle responsabilità e dalle incombenze della vita di tutti i giorni che finiamo con il perdere di vista ciò che desideriamo davvero.

Per questo motivo, entrare in comunicazione con l’inconscio per ottenere maggiori informazioni su noi stesse e sulla nostra emotività può essere un’ottima idea per capire quali obiettivi dovremmo davvero per essere autenticamente felici.

Purtroppo, chiederci semplicemente “di cosa ho bisogno in questo momento della mia vita?” non porta a buoni risultati, perché è molto difficile analizzarci dall’esterno, guardando alla nostra vita con oggettività.

Ecco allora che si capisce come mai il metodo simbolico è il modo migliore per ottenere una risposta vera senza porre una domanda diretta. Fai il nostro test!

Test della Realizzazione

Per eseguire il test dovrai osservare questa immagine, che riproduce un dipinto di Rafal Olbinski, pittore surrealista. Dopo aver osservato attentamente il quadro dovrai scegliere uno degli elementi che sono presenti in esso, in particolare quello che ha attirato più di altri la tua attenzione o curiosità. Fatto questo non ti resterà altro da fare che leggere il profilo corrispondente.

1 – L’Orca nel mare

Se ad attirare la tua attenzione è stata la piccola orca bianca e nera che nuota libera nel mare, significa innanzitutto che hai ottime capacità di osservazione, perché si tratta di un dettaglio molto piccolo che non tutti notano a un primo sguardo.

L’orca nuota libera verso l’orizzonte, quindi è probabile che hai notato questo dettaglio perché hai un forte desiderio di libertà in questo momento della tua vita.

Inoltre, l’orca è un predatore che non viene minacciato da altri animali, quindi in linea teorica non sperimenta mai situazioni in cui si sente debole e indifesa. Per questo motivo si può dire che hai un forte bisogno di sentirti libera, indipendente e forte, quindi al di fuori di quei meccanismi della vita quotidiana da cui a volte ti senti schiacciata.

Il nostro consiglio è di capire cosa ti imprigiona e tagliare completamente ogni relazione con una situazione che non ti fa bene a livello spirituale.

2 – La Donna sulla costa

La donna sulla costa è vestita di un vistoso abito rosso, l’unica nota di questo colore presente nel dipinto. Se è stata questa piccola figura a colpire la tua attenzione significa che sei pienamente concentrata su te stessa e che ti stai interrogando molto in questo periodo.

Davanti a te vedi probabilmente un futuro incerto e forse non sai bene quale strada intraprendere. Purtroppo questa scelta è l’unica che non ti fornisce indicazioni dirette su quali eventi o quali scelte caratterizzeranno il tuo futuro prossimo.

La tua aspirazione più grande però è capire te stessa: ne hai davvero bisogno in questo momento della tua vita, quindi il nostro consiglio è di riflettere a lungo prima di capire chi sei davvero e agire di conseguenza. Non fare passi affrettati, perché di sicuro si riveleranno falsi e non ti metteranno in una situazione più favorevole.

3 – La Strada che si solleva

Il nastro bianco è ciò che collega ciò che in primo piano con ciò che è in secondo piano nel paesaggio dipinto da questo artista. Si tratta quindi di un elemento di transizione, che indica tutto ciò che devi cambiare per condurti da ciò che hai oggi a ciò che avrai domani.

Se ad aver catturato la tua attenzione è il nastro di strada bianca che si solleva verso il cielo significa che in questo momento della tua vita senti il bisogno di elevarti oltre ciò che hai, per inseguire un sogno che forse coltivavi da bambina e che oggi hai finito con il tralasciare.

Il nostro consiglio è di valutare con grande calma se è davvero il caso di mettere tutto in gioco per inseguire un sogno che avevi in passato, perché è possibile che nel frattempo tu sia cambiata come persona e che in questo momento no sia più la cosa migliore per te.

4 – Il Gabbiano nel cielo

Il gabbiano alla fine del nastro bianco è uno degli elementi che rende questo dipinto un esempio di arte surrealista: tutto ciò che è dipinto è realistico, ma la relazione tra gli oggetti non lo è: come potrebbe una strada trasformarsi in un nastro e poi in un gabbiano?

Se a colpire la tua attenzione è stato proprio l’elemento surrealista, significa che sei attratta dall’elevazione spirituale che sei certa che potresti ottenere nel momento in cui si ponessero tutte le condizioni più favorevoli a farlo.

Questo significa che in questo periodo senti il bisogno di seguire i tuoi ideali oppure di utilizzare la tua vita per fare del bene e diffondere benessere emotivo e spirituale. In questo senso fare volontariato è un’ottima idea, così come collaborare con associazioni che si occupano di sostegno sociale. Non lasciare che la quotidianità ti metta nelle condizioni di no poter esprimere tutto ciò che hai nel cuore: sarebbe davvero uno spreco.

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.