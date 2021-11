Test d’inverno: come ti rilassi nel tempo libero? La risposta svela chi sei

Grazie a questo test d’inverno è possibile scoprire chi si è nel profondo. E tutto in base a come si preferisce trascorrere il tempo libero.

L’inverno è una stagione che si ama o si odia. E ciò perché è ricca di giornate fredde e di pioggia e nelle quali si ha spesso bisogno di trovare dei modi sempre diversi per trascorrere il tempo. I pomeriggi sembrano più lunghi, e anche se il buio arriva prima, ci si trova spesso ad avere del tempo libero difficile da occupare.

Una realtà vera solo per alcuni e che trova gli altri più felici che mai di potersi rilassare con qualcosa di confortevole proprio mentre fuori piove. Eppure, al di là di come la si pensi in proposito, il modo in cui si decide di vivere il tempo a propria disposizione, può dirla lunga sulla personalità di ognuno di noi.

Che si tratti di passare il pomeriggio al calduccio sul divano, di gustare qualcosa di buono o di immergersi nel freddo per andare a correre o mantenersi attivi, ogni singola azione (e relativa preferenza) è in grado di delineare il nostro modo di essere e di sentire. E ciò può dire quindi molto sulla nostra personalità.

Per questo motivo, oggi faremo un test sull’inverno concentrandoci su alcuni modi di impiegare il tempo libero e di rilassarsi. Modi che se nelle nostre corde sono anche in grado di svelare chi siamo e come viviamo.

Test d’inverno: come ti rilassi in inverno? La tua preferenza svela chi sei

Per svolgere questo test nel modo corretto, basta scegliere tra le quattro immagini proposte, quella che si sente più affine al proprio modo di essere. Nel farlo, è importante concentrarsi su ciò che dona un maggior senso di rilassatezza e che, in effetti, si desidera fare più spesso.

In base alla propria scelta, specie se questa è sincera e guidata da un piacevole senso di benessere, si può infatti sapere molto sulla propria persona.

1 – Con libro e coperta

Se i tuoi momenti rilassanti d’inverno sono fatti di vere e proprie sedute a base di libri e coperte, allora sei una persona che ama cullare la propria interiorità e che ama più di ogni altra cosa sentirsi in armonia con se stessa. Per te, la vita è un viaggio piacevole e da esplorare sotto diversi punti di vista. E tra i tanti ce ne sono alcuni in grado di donarti un piacere più intenso. E come non menzionare i libri? Questi sono ricchi di opportunità da scoprire e che tu sei sempre pronta a cogliere, dando libero svago alla tua fantasia.

Sul lavoro sei una persona flessibile ma al contempo ben fissa su tutto ciò che ha a che fare con le regole. Queste, infatti, sono per te come una linea retta da seguire e che per questo è in grado di donarti un certo senso di sicurezza. La stessa sicurezza di cui hai bisogno per agire al meglio in ogni settore della tua vita. Cosa che ti riesce alla grande. Attenta ai particolari, ti riveli quindi sempre in grado di far fronte alle difficoltà e di concepire nuove soluzioni proprio a partire da quelle che per gli altri sarebbero delle sconfitte.

Le tue relazioni sono positive ma bisognose di determinate regole. Per star bene con gli altri hai infatti bisogno di trovare persone che senti vicine e che ritieni sulla tua stessa lunghezza d’onda. Se ciò non accade preferisci troncare i rapporti sul nascere. Ciò ti spinge quindi a voler trovare sempre personalità che siano in grado di sorprenderti in positivo e con le quali sentirti in sintonia fin dal primo incontro. Un aspetto che porti con te anche in amore dove, ben decisa su ciò che desideri, non scendi mai a compromessi.

2 – Bevendo una tisana calda

Se per star bene in inverno ti basta una tisana calda, sei una persona che ama le cose semplici e che è in grado di ricrearle in ogni contesto. Ciò ti rende sempre felice di te stessa e di tutto ciò che ti circonda, donandoti al contempo un atteggiamento quasi zen nei confronti della vita. Cosa che, inutile dirlo, fa sì che gli altri ti ammirino, arrivando spesso e volentieri a cercare di emularti.

Sul lavoro sei determinata ma anche bisognosa dei tuoi spazi. Spesso lavori meglio da sola che in team. Ciò nonostante dimostri di saperti organizzare e di gestire alla meglio anche quelle situazioni che non ti vedono esattamente felice. Un atteggiamento che ti spinge sempre ad andare avanti nel modo più corretto possibile e che fa di te una persona efficiente e che a volte è persino in grado di offrire punti di vista parecchio interessanti.

E proprio riguardo al tuo rapporto con gli altri, tendi ad essere una persona sempre attenta ai bisogni di chi la circonda. Aspetto che fa di te un’ottima confidente e consigliera. Al contempo, ti piace circondarti di persone che siano sempre ben disposte nei tuoi confronti e tutto per uno scambio equo ed in grado di funzionare al meglio. Forse in amore dovresti imparare ad osare un po’ di più ma si tratta di qualcosa da fare solo con i tuoi tempi e senza affrettare troppo le cose.

3 – Facendo jogging

In inverno ti rilassi correndo? Allora sei una persona dinamica e che ama sentirsi sempre in azione. Il freddo e le giornate uggiose non sono per te un richiamo alla dolce pigrizia ma un invito a dare il massimo per dimostrare a te stessa e al mondo che sei sempre sul pezzo. Molto interessata al tuo aspetto, tendi a giudicare le persone e le situazioni con metri personali e che a volte non vengono compresi dagli altri. Ma si tratta di un problema di cui raramente ti curi. E ciò perché credi fortemente nel tuo modo di essere e di pensare.

Sul lavoro ti piace farti notare ed eccellere sugli altri. Sei quindi una persona fortemente competitiva. E spesso, questo tuo lato di porta a scontrarti con personalità altrettanto forti. Si tratta però di una situazione che non vivi con ansia ma che ti fa sentire più motivata. Per questo motivo sei spesso e volentieri quella che ne esce vincente e che, tra tutte, sa come avere la meglio indipendentemente da quanto si è effettivamente impegnata.

Le tue relazioni sono spesso superficiali ma allegre e divertenti. Con gli altri ti piace infatti condividere momenti piacevoli. Ai problemi preferisci le soluzioni e questo tuo modo di pensare influisce fortemente sul tuo modo di relazionarti con gli altri. In amore non ti senti quasi mai soddisfatta e ciò ti porta a cambiare spesso partner. Sei però alla costante ricerca di quello giusto che, una volta trovato, potrebbe rappresentare il tuo personalissimo “per sempre”.

4 – Guardando le serie tv

Se in inverno adori rilassarti facendo delle vere e proprie maratone di serie tv, sei una persona che adora coccolarsi e che quando è in pausa sente il bisogno di staccare davvero da tutto. Questo tuo modo di fare ti porta a trascorrere diverso tempo da sola o con poche persone con cui ti senti particolarmente in sintonia. Si tratta però di una tua necessità. Cosa che tra le altre cose dona un certo fascino misterioso alla tua persona.

Sul lavoro ti concentri sempre al massimo cercando di terminare il prima possibile e di godere così di quanto più tempo libero puoi. Contrariamente a quanto potrebbe sembrare, ti impegni sempre al massimo e sei in grado di ottenere ottimi risultati. Il tutto riuscendo persino ad avere rapporti piacevoli sia con i colleghi che con eventuali titolari.

Anche le tue relazioni tendono ad essere positive. E ciò è dovuto in particolar modo alla tua capacità di essere sempre sincera e di dare agli altri quanto effettivamente decidi di offrir loro. Un aspetto che ti rende più che mai apprezzata e, di conseguenza, anche parecchio ricercata. Stessa cosa si può dire anche per l’amore, dove la tua indole romantica ha sempre la meglio portandoti a cercare e frequentare solo chi sa dimostrarsi davvero in linea con le tue esigenze.

Questi test della personalità devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.