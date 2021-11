Non è troppo tardi per realizzare il vostro sexy calendario dell’avvento!

Siete pronti a realizzare il calendario dell’avvento di coppia più sensuale che si sia mai visto? Vi spieghiamo noi come fare!

Ehi, Dicembre sta arrivando (a meno che tu non legga questo pezzo già a Dicembre il che vuol dire che è già arrivato!) e bisogna pensare non solo al cenone od ai regali.

C’è qualcos’altro da tenere in conto e cioè il tuo rapporto con il partner sotto e sopra le coperte!

Se pensate di essere a corto di idee o se non avete proprio fantasia per i vostri prossimi incontri, abbiamo la soluzione per voi.

Eh sì, non è troppo tardi per provare a realizzarla!

Calendario dell’avvento di coppia: trentuno idee per fare l’amore a Dicembre

Ok, va bene, lo sappiamo: l’idea di mettere insieme trentuno idee con solo un giorno di anticipo e a tema sensualità non vi fa impazzire.

L’inizio di Dicembre, infatti, porta con sé tantissimi impegni tra cui, anche, quello non indifferente di prepararsi al Natale.

Tra regali da comprare, cenoni da organizzare e l’inquietante interrogativo su cosa fare a Capodanno, sembra che non bastino i trentuno giorni del mese per fare tutto.

Mettiamoci, poi, che non ci possiamo scordare di certo dell’intimità con il nostro partner ed il carico diventa ancora maggiore!

Fortunatamente, però, abbiamo l’idea perfetta per voi. Eh sì, probabilmente sapete già di quale idea stiamo parlando: quella del calendario dell’avvento di coppia e sensuale!

Come? Pensate sia troppo tardi per provare a realizzarlo? Non preoccupatevi: ecco tutti i consigli ed i suggerimenti per realizzare il calendario dell’avvento di coppia perfetto!

un’idea al giorno : iniziamo dalle basi e parliamo del quantitativo di idee che vi devono venire. Trentuno giorni ed altrettante idee per un calendario dell’avvento di coppia sexy sembrano tanti, non è vero?

La risposta è no! Dividete le idee in tre gruppi : dieci sono quelle che hanno a che vedere con le posizioni da provare, dieci sono con l’aiuto di travestimenti o toys e dieci sono a seconda delle vostre preferenze in fatto di appuntamenti o cibo.

Adesso è già più facile visualizzare il vostro calendario, vero? Bene, allora passiamo ai prossimi suggerimenti!

Scegliete posizioni che non avete mai provato e, per quel giorno, attenetevi solo a quella preposta. Possono essere posizioni che il vostro partner muore dalla voglia di sperimentare oppure buffe e divertenti che non avete mai avuto modo di provare. Di certo movimenterà la situazione!

Esistono tantissimi giocattoli di coppia che sono in grado di rivitalizzare un rapporto in men che non si dica: perché non concederseli?

Potete decidere di usare travestimenti piccanti oppure di lasciare che il partner metta un’uniforme da poliziotto.

Sta a voi, a seconda delle vostre preferenze, darvi da fare!

appuntamenti e cibo : infine scegliete dieci “appuntamenti” o dieci cibi da mangiare… insieme o sull’altro!

L’idea è quella di non stare solo a casa ma di uscire con l’idea di finire la serata in bellezza. Cene fuori oppure pranzi sensuali, seguiti da una corsa verso il primo luogo chiuso dove spogliarvi ci sembrano un ottimo modo per rivitalizzare il vostro rapporto!

Il cibo , poi, è un grande afrodisiaco e lo sapete bene: l’idea di avere dei giorni nei quali vi prenderete del tempo per mangiare cioccolato (magari proprio del calendario dell’avvento) o qualche cosa di dolce spalmandolo direttamente sulla pelle del partner è una buona idea per dei preliminari bollenti , no?

Che cosa vuole fare? Sapendo che avrete questo appuntamento, potete decidere insieme oppure lasciare che prenda lui in mano la situazione.

L’idea è quella di divertirvi entrambi ma di lasciare anche che sia l’altro a prendersi cura di voi. E poi, diciamocelo: il calendario dell’avvento di coppia potete farlo per tutto l’anno se volete!

Ovviamente potete decidere di realizzare il calendario dell’avvento di coppia sensuale nella maniera che preferite.

Potreste usare mutande (pulite, ovviamente) come “contenitori” per le vostre sorprese ed idee oppure un semplice filo con delle bustine da aprire.

(Sono molto classici e li trovate con facilità nei negozi di casalinghi).

Il vostro calendario potrebbe anche essere solo un messaggio, ogni giorno alla stessa ora, contenente indicazioni sul vostro incontro sotto le coperte.

Più sensuale di così!