Test: il modo in cui incarti i regali racconta la tua personalità

Come incarti i regali di Natale? Il modo in cui lo fai rivela molti aspetti della tua personalità. Scopri quali.

A Natale siamo soliti scambiarci dei doni, Si fanno corse frenetiche per trovare il regalo giusto per tutti e spesso si finisce con l’incartare tutto il giorno della Vigilia in modo che il maestoso albero di Natale possa ospitare i doni di tutti.

Forse non immaginavi che il tuo modo di incartare i regali rivela chi sei veramente. Diciamo che possiamo suddividere gli incarti in due grandi categorie, coloro che incartano bene i regali e coloro che non sanno proprio farlo e non si impegnano nel farlo. Tu a quale categoria appartieni?

Test: dimmi come incarti i regali e ti dirò chi sei

Ci sono due modi possibili per presentare un dono

A- impacchettato in un modo grazioso

b- messo in un sacchetto regalo

Il modo che prediligi rivela la tua personalità.

Se i tuoi pacchetti sono bellissimi

Ti ritrovi sempre ad impacchettare all’ultimo minuto ma le tue confezioni regalo sono impeccabili. Magari ti rendi conto di aver preso poca carta regalo e devi usare gli avanzi degli anni precedenti e così facendo ii tuoi pacchetti sono ancora più belli, perché sono un turbine di colore. Il tuo modo di fare i pacchetti significa che sei una persona molto precisa e che ricerchi la precisione in ogni cosa che fai. Il tuo ingrediente segreto è l’amore e la dedizione che metti in tutto ciò che fai. Magari il contenuto del pacco non è costoso, ma è sicuramente un regalo mirato, pensato in funzione della persona che dovrà riceverlo. Niente di casuale, tu sei una persona autentica, sentimentalista e molto altruista.

Se insieme ai regali compri anche le buste perché non sai fare i pacchetti

Nel migliore dei casi compri anche la busta regalo, il più delle volte chiedi a qualcun altro di incartare i regali al tuo posto e quando non trovi volontari e ti cimenti tu stessa non riesci mai a tagliare la carta regalo della giusta grandezza, non trovi lo scotch e quando lo avvisti lo tagli coi denti. Impacchettare per te è una vera impresa e alla fine dell’opera ti viene sempre il dubbio di non aver rimosso il cartellino del prezzo. Se ti riconosci in questa descrizione significa che sei un pò imbranata, nel senso buono del termine. E’ che tu sei una persona con mille impegni, vai sempre di corsa sei iperattiva e tutto ciò che richiede calma e pazienza per te è un grande sacrificio. I lavori di precisione non fanno al caso tuo. Sei stravagante, ami apparire, detesti la routine e cogli ogni occasione che la vita ti mette davanti. La tua vita è frenetica ma ogni giorno è una bellissima avventura ed è ogni giorno diversa da quella precedente.

