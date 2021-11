Questa prima settimana di Dicembre sarà disastrosa per questi segni

Gli astrologi ci rivelano per quali segni zodiacali questa settimana si prospetta particolarmente difficile.

Novembre sta per lasciare il passo a Dicembre e questa transizione sarà particolarmente difficile per alcuni segni zodiacali che vivranno una pessima settimana. Scopri quali sono i 5 segni che avranno bisogno di un supporto morale in questi giorni.

Da oggi lunedì 29 novembre fino alla fine della settimana alcuni segni zodiacali avranno del filo da torcere. Non vivranno un periodo sereno e dovranno sforzarsi di non perdere la calma. I prossimi giorni si prospettano al quanto complicati e gli eventi sfortunati sbucano come funghi.

Questi 5 segni avranno una pessima settimana

Diciamo che il fatto di essere avvertiti potrebbe aiutare questi segni ad affrontare meglio i problemi che li colpiranno nei prossimi giorni. in ogni caso sappiate che se un vostro caro familiare o amico, appartiene a questi segni, avrà bisogno presto di un supporto psicologico. Stanno per avere una settimana complicata dove si susseguiranno diversi eventi sfortunati.

Beccarli di cattivo umore è molto probabile, cercate di avere pazienza con loro. Troppi problemi hanno ostacolato il loro benessere psicologico.

Ecco quali sono i segni a rischio crollo emotivo:

1- Cancro

Il Cancro questa settimana dovrà aspettarsi cattive notizie riguardo la loro vita professionale. Questo segno si è impegnato molto ma questo non è bastato a non fargli rischiare di perdere il lavoro. Una rabbia ingiustificata lo pervaderà e influenzerà negativamente anche la sua vita familiare.

2- Sagittario

La malinconia accompagnerò il sagittario per tutta la settimana. Questo segno ha bisogno di novità costanti e mal sopporta la routine e sentirà il peso della quotidianità. Questo segno avvertirà il crollo questa settimana e si porrà molte domande esistenziali. Dovrà rivedere ambizioni e aspirazioni messe in un cassetto.

3- Pesci

Per il Pesci si prospetta un periodo di enorme conflitto con una persona alla quale è particolarmente legato. La situazione con questa persona inizia a peggiorare drasticamente. Questo segno solitamente così empatico e creativo si sentirà totalmente svuotato. Troverà la calma solo se riuscirà a trovare il modo di prendere le distanze dalle sue emozioni.

4- Bilancia

La Bilancia vivrà un periodo molto devastante dal punto di vista diplomatico nel senso che questo segno solitamente pacifico e calmo sentirà di aver perso tutta la sua pazienza. Contro ogni previsione, questo segno, che si distingue per la sua diplomazia, si risentirà a corto di pazienza. Sarà nevrotico e irascibile e chi lo circonda lo troverà insopportabile. Questo segno potrebbe ritrovare la pace solo se deciderà di prendersi del tempo per se stessi incurante dei problemi imminenti.

5- Scorpione

Il segno più misterioso dello zodiaco si sentirà particolarmente incompreso questa settimana soprattutto da parte del partner. In caso non abbia un partner sentirà la voglia di condividere la sua vita con qualcuno perché la solitudine avrà un peso insormontabile. Per superare questa settimana nostalgica ed intrisa di tristezza, lo Scorpione dovrà tirare fuori tutta la sua forza e cercare di non abbattersi.

vi ricordiamo che l’astrologia è una pseudoscienza e tutte le previsioni fornite in questo articolo non sono previsioni scientifiche e certe.