Fare l’albero di Natale migliora l’intimità di coppia, è scientifico

Vi stiamo per svelare il motivo sorprendente per il quale le coppie dovrebbero fare insieme l’albero di Natale e con netto anticipo.

Manca ancora una settimana all’ 8 Dicembre, giorno nel quale si aprono le danze per gli addobbi Natalizi ma esisterebbero dei motivi scientifici per i quali non dovreste perdere altro tempo e accingervi insieme al vostro partner a dare il via agli addobbi natalizi.

Il vostro partner non vi aiuta ad addobbare la casa in previsione del Natale? Trovate il modo di coinvolgerlo perché sembrerebbe che fare l’Albero di Natale insieme avrebbe un effetto booster sulla libido della coppia.

LEGGI ANCHE —-> Un esperto rivela l’astuzia per proteggere la coppia dal tradimento

Ecco perché ogni coppia dovrebbe addobbare insieme l’Albero di Natale

Secondo il parere esperto della sessuologa Rosamaria Spina, il clima natalizio avrebbe un effetto benefico sulla coppia per tanto consiglia alle coppie di rendere la casa a prova di Natale il prima possibile.

Non tutti amano il Natale ma non si può certo negare che l’atmosfera Natalizia, le sue canzoni, le luci migliorano il nostro umore e stimolano la nostra sensibilità.

Ricreare queste condizioni a casa propria potrebbe aiutare la coppia a ravvivare la propria intimità secondo l’esperta.

La casa, soprattutto quando è accogliente, aumenta il desiderio di farvi ritorno e abitarla aumenta il benessere psicologico.

Una casa disordinata, sporca e trascurata non si può certo dire che abbia lo stesso effetto di una casa accogliente.

L’esperta spiega inoltre che l’albero in particolar modo, ha un effetto molto determinante: secondo la sessuologa l’Albero di Natale sarebbe associato alla maternità, all’idea delle responsabilità materne e quindi è un elemento molto stimolante.

L’esperta ha anche affermato che le coppie tendono a fare l’amore di più nei giorni in cui la casa viene addobbata per il Natale. Si è scoperto per esempio che durante il periodo natalizio le coppie tendono a fare l’amore di più ed anche che l’8 dicembre, le coppie fanno l’amore più che negli altri giorni dedicati al Natale come la Vigilia, il 25 Dicembre e il giorno di Santo Stefano, ma non perché non ne abbiano voglia, il deterrente è solo la famiglia ed il fatto di avere parenti riuniti in presenza dei quali è difficile ritagliarsi dei momenti da dedicare solo a se stessi.

Inoltre siamo italiani e sappiamo bene quanto tendiamo a d apprezzare le tavolate di Natale. Anche essere satolli non aiuta a livello sessuale, si è troppo appesantiti anche solo per muovere in dito.

Non avete ancora fatto l’albero? Stasera sapete cosa fare.