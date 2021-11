I consigli da provare a letto quando fa troppo freddo per spogliarsi

Fa troppo freddo per fare l’amore? Beh, effettivamente le temperature si sono abbassate ma questo non vuol dire che dobbiate rinunciare alla passione!

Ci stiamo avvicinando all’inizio dell’inverno che, come tutti ricorderete, cade di 21 Dicembre.

Da allora, fino a Marzo, possiamo aspettarci temperature sempre più rigide, fredde e glaciali.

Non è una bella previsione per le nostre attività sotto le coperte, vero?

Capita veramente che ci siano dei periodi dell’anno nei quali fare l’amore diventa difficoltoso a causa delle temperature. Non preoccupatevi, però: abbiamo la soluzione per voi!

Troppo freddo per fare l’amore? Ti diamo noi la soluzione con i consigli per il sesso in inverno

Il freddo, di certo, non è un grande amico dell’intimità, su questo siamo tutti d’accordo.

Tra poca voglia di spogliarsi, brividi (non di passione) e l’impossibilità di stare per troppo tempo nudi, senza coperte calde, c’è il rischio che i nostri rapporti intimi diventino veramente monotoni.

Come fare per risolvere la questione?

Esattamente come quando ti abbiamo dato qualche suggerimento per l’intimità quando le temperature si surriscaldano, oggi siamo qui a darti qualche dritta per la situazione opposta.

Ci sono una serie di consigli, infatti, sui quali possiamo contare per continuare a fare l’amore anche quando fa troppo freddo.

Perché non provarli? Male che va, farete l’amore al freddo come vi capita già e bene che va… potrete divertirvi come prima, senza tremare!

Iniziamo subito: quali sono questi magici suggerimenti che ci permetteranno di sperimentare comunque con la sessualità anche quando le temperature sono a zero?

(O quasi: dopotutto non viviamo mica al Polo Nord, crisi climatica permettendo).

la posizione del loto : se non avete ancora mai provato la posizione del loto, l’inverno è il momento migliore per iniziare !

Il partner è seduto per terra, con le gambe quasi incrociate: voi vi “sedete” di fronte a lui, andando in avanti fino a quando non riuscirete a chiudere le vostre gambe dietro la sua schiena.

A quel punto vi troverete sedute su di lui e pronte per un rapporto estremamente focoso e passionale oltre che… caldo!

Potete coprirci l’un l’altro con delle coperte oppure, semplicemente, tenervi stretti: il calore dei vostri corpi farà il resto, ve lo assicuriamo!

Potete anche provare a creare, semplicemente, un ambiente super riscaldato per il vostro incontro carnale!

Creare un fortino, anche nel mezzo del salotto (sperando non viviate con dei coinquilini), è un modo fantastico per riprendere i contatti con il tuo partner senza soffrire il freddo!

Coperte per terra, coperte tutto intorno ed un rapporto focoso al centro del fortino, magari indossando ancora i calzini da casa.

Chi vi fermerà più nel vostro fortino dell’amore?

