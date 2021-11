Precisione è il secondo nome di questi segni zodiacali: non contrariarli

Pensi di avere a che fare con uno dei segni zodiacali più precisi di tutto l’oroscopo? Scopriamolo subito con la classifica di oggi!

Ti è mai capitato di avere un’amica, un fidanzato od un collega particolarmente non in grado di sopportare il disordine?

Magari te ne sei reso conto perché ti camminava letteralmente dietro, mettendo in ordine quello che tu lasciavi in giro.

Oppure, ancora peggio, i rapporti tra di voi hanno finito per raffreddarsi perché non eri in grado di mantenere uno standard di precisione alto, come lo voleva lui.

Ehi, potrebbe succedere che sia tu quello a stabilire degli obiettivi che poi, se non vengono rispettati, ti portano a “scartare” delle persone.

Come fare a capire (senza sbagliarsi) chi sono le persone precise?

I segni zodiacali più precisi dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Beh, ovviamente hai indovinato: per scoprire le persone più precise dell’oroscopo non dobbiamo far altro che rivolgerci a stelle e pianeti.

Oggi, infatti, hanno preparato per noi la classifica dei segni zodiacali più precisi di tutti!

Ovviamente, non c’è niente di male nell’essere precisi: attenzione, però, non dobbiamo “semplicemente” confondere preciso ed ordinato insieme!

Oggi, infatti, abbiamo deciso di stilare la classifica delle prime cinque posizioni dei “precisini“, in modo da capire come e perché ragionino in questa maniera.

Basta matite spuntate, vestiti piegati alla rinfusa o semplice disordine nei piani e nei progetti.

Con questi segni non potete proprio spuntarla: meglio controllare subito la classifica (anche per essere sicuri di non trovare proprio te al primo posto!).

Cancro: quinto posto

Incredibile ma vero, i nati sotto il segno del Cancro si guadagnano un posto nella nostra classifica dei segni zodiacali più precisi di tutti.

Ehi, mettiamo subito le cose in chiaro: sappiamo benissimo che i Cancro possono essere disordinatissimi!

La loro precisione, però, ha più a che vedere con i nuovi inizi, di qualsiasi tipo. I Cancro sanno di aver bisogno di organizzazione e di precisione per iniziare qualcosa.

Non è solo un mezzo per perdere tempo: la precisione è la loro ancóra di sicurezza! Quando tutto è in ordine, sappiate che i Cancro hanno intenzione di darsi da fare!

Toro: quarto posto

Nonostante siano persone che spesso finiscono sopraffatte dalla quantità di impegni (relazionali e lavorativi) che hanno, i Toro sono persone decisamente precise ed organizzate.

A volte, però, non vediamo questo loro lato: spesso si perdono dietro a stupidaggini e ci sembrano veramente poco organizzati!

Provate, però, ad organizzare un viaggio con i Toro oppure, semplicemente, a lavorare insieme a loro.

Vi renderete conto che sono persone precisissime e che, anzi, hanno un’opinione veramente bassa di chiunque non sia preciso quanto loro!

Ariete: terzo posto

Precisione non è il secondo nome degli Ariete ma almeno il terzo: eh sì, anche i nati sotto questo segno sono persone particolarmente precise, che non si fanno problemi ad essere anche pignole di fronte agli altri!

Gli Ariete hanno un modo di approcciarsi a quello che c’è da fare, soprattutto sul lavoro, veramente chirurgico.

Sono i maghi del color code ed hanno una passione speciale per scatole, scatoline, cartellette e qualsiasi tipo di aiuto per organizzare i loro pensieri.

Sono persone estremamente precise, che dividono tutto in scomparti ben precisi: questo a volte va a loro svantaggio ma, se parliamo di precisione, non possono che essere sul primo gradino del nostro podio di oggi!

Capricorno: secondo posto

I nati sotto il segno del Capricorno sono persone quasi sempre veramente precise… anche se solo su quello che scelgono!

Un Capricorno, infatti, può essere una persona che ha la camera o la macchina in completo disordine ma con un PC performante al massimo, pulito ed organizzato come se lavorasse alla CIA.

I Capricorno sono, infatti, persone veramente ed estremamente settoriali: per loro tutto ha un posto, un luogo ed un momento.

Non potete convincerli che basta avere poco ordine in tutti gli ambiti della vita: loro sono o tutto o niente!

I Capricorno sono persone che, specialmente sul lavoro, sono di una precisione veramente maniacale: potrebbero quasi mettervi paura!

Fate attenzione con loro: sono tolleranti ma se fate qualcosa per mettere a repentaglio la loro precisione potete finire sulla loro “lista nera“.

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più precisi di tutti

Cari amici della Vergine, siete stupiti di trovarvi al primo posto della nostra classifica di oggi?

Siamo sicuri che la risposta è no: anzi, vi sareste arrabbiati se non vi foste trovati al primo posto, vero?

I nati sotto il segno della Vergine sanno veramente di essere persone che amano la precisione e che non tollerano sbavature.

Non sono assolutamente clementi con gli altri ma possiamo assicurarvi che la Vergine non è clemente neanche con sé stessa: se sbaglia qualcosa si innervosisce mortalmente!

La Vergine è un segno che ama la precisione, c’è poco da fare: se avete un rapporto di qualche tipo con lei, sappiate che dovrete adeguarvi al suo standard per fare colpo!

