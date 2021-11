Indecisa tra piumino e cappotto? Scegli l’alternativa in lana stile anni Duemila

Maglioni o cappotti? Nel dubbio, scegliere la via di mezzo può essere la soluzione ideale in queste giornate di sole che ancora scalda. Vediamo le alternative tra cui scegliere per un look in perfetto stile 2000!

Non esistono vere e proprie regole di stile quando si punta su comodità e libertà. Optare per un caldo maglione xxl in lana per raggiungere le amiche in pasticceria o per il brunch della domenica con la propria famiglia, non solo è consigliato ma potrebbe dare dipendenza perché il desiderio di indossarlo anche il lunedì mattina in ufficio sarà altissimo. Riscopriamo un capo che andava di moda all’inizio del secolo dove i Millenial erano preadolescenti e la generazione Z stava muovendo – letteralmente – i primi passi.

Maglioni over aperti con bottoni o cintura al posto del cappotto come vent’anni fa

Ha uno scollo a V profondo ed il colletto a scialle oltre alla cintura in tono ed il tipico dettaglio delle frange il cardigan Vinath di Vila (49,99 euro). Le greche geometriche color occhio di tigre conferiscono uno stile etnico che sarà perfetto con un paio di jeans blu skinny.

Twinset accontenta le amanti delle stampe animalier ma senza eccessi con il cardigan jacquard scontato a 122,50 euro. Fa parte della collezione Actitude, ha una linea morbida, pratiche tasche laterali e chiusura con bottoni. Ottimo con leggins neri e stivali chunky.

Salendo un po’ di prezzo (220 euro) troviamo il maxi cardigan a maglia grossa (marrone, giallo ocra o rosso) Wrong is Right di Labaxetta. Trasmette una sensazione morbida e rilassata fin dal primo momento, la lavorazione a trecce è un classico del modello e potrà essere abbinato sia con abiti casual che con pantaloni scuri, dolcevita ed anfibi.

Fatto a mano con i migliori baby mohair e la pregiata seta italiana, sfumato dal panna al glicine per finire nel viola chiaro, il maglione lungo aperto Eugenia di Letanne è rifinito con pizzo sulle maniche a palloncino. Costa 1970 euro.

Accostare una maglia lunga a sciarpa e berretta nella stessa lavorazione ma in un colore diverso, seppur complementare, vi farà raggiungere un livello di perfezione fintamente casuale tale da guadagnare di diritto un bel po’ di like su Instagram. Come sempre, provare per credere!

Silvia Zanchi