La bella e amatissima Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, sorprende l’Inghilterra. Stavolta ha fatto una scelta davvero inaspettata quanto gradita al pubblico britannico. Ecco di cosa si tratta.

Kate Middleton ha colpito di nuovo nel segno partecipando a una lezione presso la Nower Hill School di Londra davvero particolare.

Kate Middleton sorprende l’Inghilterra

In visita ufficiale alla Nower Hill High School di Londra, la Duchessa di Cambridge ha deciso di assistere a una importante lezione di neuroscienze sull’importanza dello sviluppo cerebrale nell’età evolutiva.

Tornata sui banchi di scuola per questa occasione, Kate ha sapientemente intrattenuto gli studenti con la sua solita gentilezza e cordialità. Sotto i riflettori, come al solito, sono state le sue doti comunicative (specialmente con i bambini).

La Duchessa ha infatti conquistato i ragazzi della Nower Hill, ascoltandoli e inteeragendo positivamente con loro, confermando l’interesse che ha sempre avuto per l’educazione scolastica e lo sviluppo ottimale dei giovani inglesi.

Come al solito, inoltre, Kate si è distinta con il suo stile sempre impeccabile. Per l’occasione ha scelto di indossare uno splendido cappotto fucsia e tacchi alti, a valorizzare la sua figura snella. Il suo look sempre perfetto, però, non la fa affatto apparire austera, al contrario: la bella Kate si è dimostrata sempre pronta a dispensare sorrisi e a scherzare con i giovani studenti, con i quali instaura un rapporto amichevole.

Non c’è da stupirsi che tutti la amino!

Sul profilo social ufficiale dei Duchi di Cambridge, la Duchessa ha postato una foto rappresentativa dell’evento, scrivendo nella caption:

“I primi cinque anni della nostra vita hanno un impatto straordinario sugli adulti che diventiamo. Forniscono le basi per come rispondiamo alle nostre più grandi sfide in età avanzata, la nostra salute a lungo termine, il benessere e la resilienza. Tutti coloro che sono coinvolti nella prima infanzia di un bambino hanno un ruolo fondamentale da svolgere e la ricerca di @OxChildPsych che educa gli adolescenti nelle lezioni di scienze su come le prime esperienze modellano lo sviluppo del cervello è solo un esempio di come possiamo essere meglio informati su questo”.