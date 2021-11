Valeria Fabrizi e il dramma che l’ha stravolta

Valeria Fabrizi è un personaggio noto al grande pubblico. Si tratta infatti di un’attrice famosa ma che nasconde un dramma che le ha cambiato la vita.

Chi conosce Valeria Fabrizi lo fa probabilmente per il suo ruolo di attrice e per alcuni personaggi importanti da lei interpretati. Basti pensare a quello di Suor Costanza nella fiction “Che Dio ci aiuti” o a quando era una delle attrici della famosa fiction “Il paradiso delle signore”.

Nonostante il suo aspetto gioviale ed i sorrisi che non ha mai fatto mancare al suo pubblico, Valeria Fabrizi, cela però ben più di un dolore e un dramma che le ha cambiato per sempre la vita.

Valeria Fabrizi e il dramma legato alla scomparsa del figlio

Oltre che essere una brava attrici, Valeria Fabrizi si è sempre curata anche del privato. È stata infatti sposata per più di trent’anni con Giovanni Giacobetti.

Un amore che sembrava eterno e che è stato stroncato (pur senza diminuire nel sentimento) dalla morte per infarto del marito. Un dolore enorme che però non è l’unico nella vita dell’attrice.

Nel suo passato, infatti, la Fabrizi ha subito una delle perdite più grandi che ci siano ovvero quella di un figlio. Il piccolo Alberto è infatti venuto a mancare a poche settimane dalla nascita e tutto a causa di un problema al cuore.

Un dolore che ha stravolto del tutto l’attrice che da quel momento si è ritirata dalle scene per ben 16 anni. Ed è solo di recente, ovvero dal 2019 che ha deciso di aprirsi e parlarne, condividendo quanto provato nel programma condotto da Caterina Balivo “Vieni da me”.

In quest’occasione, Valeria ha raccontato di aver tenuto il figlio in braccio per un mese perdendolo poi in modo inatteso e prematuro. Un dolore incolmabile e al quale è riuscita a far fronte grazie alla presenza dell’altra figlia Giorgia della quale si è detta più volte fiera di essere mamma.

Nonostante il dolore incommensurabile e il lungo tempo che le è servito per superarlo, l’attrice è comunque riuscita a riprendersi pian piano e a farsi una ragione di quanto accaduto.

Oggi è quindi una donna serena che vive come meglio può e che tende a gioire per le piccole cose della vita. Non senza dimenticare o mettere da parte quel dolore che, inevitabilmente, farà sempre parte di lei