Il trucco di Diletta Leotta: l’abbinamento da provare a Natale 2021

Il trucco di Diletta Leotta è sempre molto discreto e super elegante, per questo motivo vale sempre la pena prendere spunto da lei in fatto di make up!

La bellissima presentatrice recentemente si è mostrata con un bellissimo make up marrone e corallo che ci ha davvero fatto innamorare!

Si tratta di un abbinamento di colori molto particolare, che raramente viene utilizzato in fatto di make up.

Si tratta di una bellissima variante del più classico trucco smokey eyes + labbra rosse e risulta non soltanto più portabile, perfetto dal pomeriggio alla sera, ma anche più originale.

Questo trucco semplicissimo si basa sull’utilizzo di due soli colori che andranno a costituire l’intera tavolozza che darà vita al make up. Per questo motivo è essenziale sceglierli correttamente abbinandoli all’incarnato e applicarli in maniera perfetta e senza sbavature.

Come si realizza il trucco di Diletta Leotta? Tutti gli step

Uno dei punti forti irrinunciabili della bellezza di Diletta Leotta è certamente la sua carnagione sempre perfetta e un colorito luminoso e naturale.

Per questo motivo il consiglio è di concentrarsi molto sulla realizzazione di una base trucco perfetta e adatta al freddo invernale. La regola d’oro in questo caso è utilizzare una crema idratante molto nutriente pochi minuti prima di realizzare il make up.

Una volta asciugata la crema, il consiglio è di utilizzare un fondotinta fluido ad alta coprenza oppure un fondotinta minerale in polvere, a patto però di seguire con attenzione le regole per poterlo utilizzare anche in inverno.

Per quanto riguarda il contouring, durante l’inverno la scelta più comune è quella di utilizzare fondotinta di due colorazioni o terre, ma in questo caso il consiglio è di ricorrere a un contouring leggero e molto naturale, da realizzare esclusivamente con la sapiente applicazione di blush.

Leggi Anche => Contouring con il Blush: perfetto per la primavera (e non solo)

In questo modo si riuscirà a creare un trucco leggero e versatile, che potrà accompagnarci davvero lungo l’intero arco delle giornate festive, dal mattino fino alla sera, senza appesantire troppo i tratti del viso facendoci apparire più stanche di quanto siamo in realtà.

Trucco occhi: lo smokey allungato

Da quanto possiamo vedere dalle fotografie postate da Diletta sul suo profilo Instagram, il suo make up occhi si basa essenzialmente su un semplicissimo smokey eyes marrone che, però, non si allarga a tutta la palpebra arrivando a sfiorare l’arcata del sopracciglio.

Al contrario, questo trucco si tiene molto orizzontale, seguendo da vicino la forma e la lunghezza naturale della palpebra. Unica particolarità è l’ala che punta alla tempia e che viene realizzata senza eyeliner, con un colore semplicemente ben sfumato verso l’angolo esterno dell’occhio.

Per realizzare questo make up la scelta del colore dev’essere assolutamente perfetta. Il consiglio è di attenersi strettamente al sottotono della propria pelle, optando per un marrone molto scuro e con una punta di blu se si ha il sottotono freddo, mentre un marrone tendente al rame sarà perfetto per la pelle dal sottotono caldo.

Leggi Anche => Qual è il sottotono della tua pelle? La nostra guida per individuarlo in pochi secondi

Per creare un’ala perfetta si può ricorrere al vecchio trucco dello scotch: basta attaccare un pezzetto di scotch di carta o di carta mozzarella tra gli angoli esterni dell’occhio e del sopracciglio, quindi strisciare il pennello in maniera da sfumare il colore seguendo con precisione la linea appena definita.

Questo trucco si può eseguire anche utilizzando una carta di credito al posto dello scotch, semplicemente utilizzandola come guida durante la sfumatura.

Se si sceglie di utilizzare un ombretto matte il consiglio è di applicare una punta di illuminante sotto il sopracciglio, in maniera da definire bene lo spazio “bianco” lasciato dalla sfumatura del colore.

Il trucco della bocca

Il rossetto color corallo è una delle migliori alternative possibili al rosso intenso. Si sposa molto bene con quasi tutte le carnagioni e non catalizza necessariamente tutti gli sguardi sulla bocca. Con questo colore è possibile realizzare un make up equilibrato e lieve, ma con tanta personalità.

Per essere assolutamente certe di applicarlo in maniera perfetta il consiglio è di sfruttare il trucco della X per realizzare un trucco labbra assolutamente simmetrico. Per rendere la bocca più sensuale basterà accentuare l’arco di cupido!

Dal momento che le feste mettono le labbra a dura prova per questo trucco è sempre consigliabile utilizzare una tinta labbra in grado di durare a lungo e senza sbavature per molte ore e, soprattutto, mentre si mangiano molti tipi differenti di cibo.