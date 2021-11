Test della Festività Preferita | Dimmi quale scegli e ti dirò chi sei

Facendo il test della festività preferita scoprirai cosa significa davvero il tuo amore per le dolci atmosfere del Natale o per gli spumeggianti brindisi di Capodanno.

Del resto, anche se il periodo delle feste è bello tutto, tutti noi abbiamo una particolare predilezione per una festa o per l’altra, anche se magari non abbiamo mai compreso davvero il perché.

In realtà le festività sono un periodo molto delicato dal punto di vista psicologico, perché ci mettono in diretta comunicazione con i nostri sentimenti più profondi, quelli che nel resto dell’anno riusciamo a tenere sotto controllo grazie ai costanti impegni della vita quotidiana, che assorbono gran parte delle nostre energie.

Sono proprio questi sentimenti un po’ nascosti a spingere il nostro inconscio verso una festa o verso l’altra, dando quindi una spiegazione razionale a quelle che potevano sembrare preferenze senza significato.

Test della Festività Preferita

Per eseguire questo test dovrai soltanto rispondere il più sinceramente possibile a una domanda diretta: durante quale festa ti senti maggiormente a tuo agio? Quale attendi con più piacere? Quale hai già organizzato?

1 – Il Natale

Il Natale è per eccellenza la festa degli affetti familiari, della vicinanza sentimentale e della solidarietà. A parte l’ovvio significato religioso, questa festività ha assunto un profondissimo significato anche per le famiglie laiche o meno legate alla tradizione religiosa.

Anche nelle famiglie poco religiose, quindi, il Natale rappresenta un pretesto per riunirsi e rinsaldare i legami reciprochi d’amore e di affetto. Anche la tradizione dello scambio di doni è strettamente legata alla rappresentazione dell’affetto e dei legami sentimentali in genere.

Se la tua festa preferita in assoluto è il Natale significa che sei una persona estremamente legata alle proprie radici e che attribuisce grande importanza ai rapporti personali.

Probabilmente sei anche un po’ insicura e vivi con grande piacere e con grande sollievo la possibilità di poterti rifugiare, almeno una volta l’anno, nell’abbraccio simbolico delle persone care.

2 – Il Capodanno

Il Capodanno è esattamente a metà tra una festività familiare e una festività “mondana”. Durante il Capodanno, infatti, si tende a trascorrere del tempo in famiglia (riunendo rigorosamente tutti intorno a una tavola imbandita) ma si aspetta anche la mezzanotte per andare a festeggiare a casa di amici oppure nei locali che organizzano veglioni e feste danzanti.

Se il Capodanno è in assoluto la tua festività preferita del periodo invernale significa che sei una persona che ama le novità e le nuove esperienze, che adora cominciare cose nuove e conoscere persone differenti.

Sei anche in grado di cogliere tutte le opportunità che la vita ti presenta giorno dopo giorno o anno dopo anno e, per questo motivo, sei una persona in eterno movimento che talvolta può essere considerata un po’ superficiale ma che in realtà, semplicemente, tende ad annoiarsi presto e ha bisogno di nuovi stimoli!

La cosa che odi di più al mondo è la malinconia: meglio lasciarsi il passato alle spalle e brindare al futuro con un bicchiere di champagne e tanta fiducia!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.