Test del Fidanzamento | Cosa pensa davvero di te il tuo partner?

Con il test del fidanzamento cercheremo di entrare nella mente delle altre persone per capire come ti percepiscono. Non ci occuperemo di persone a caso, ma di quelle che hanno avuto o che hanno con te un rapporto di coppia!

Quando siamo in coppia infatti pensiamo sempre di dare di noi una certa immagine oppure pensiamo di essere sempre estremamente propositive nei confronti del partner, sempre delle fidanzate modello. Ma è davvero così?

Ciò che noi cerchiamo di comunicare attraverso i nostri atteggiamenti e le nostre azioni è invece spesso molto diverso da quello che percepiscono gli altri. I motivi possono essere i più vari: fraintendimenti, distrazioni, profonde differenze di carattere eccetera.

Quello che però avviene sempre è che tutti i nostri ex partner hanno di noi un’idea che comprende una certa caratteristica. Molto probabilmente quasi tutti affermeranno che siamo persone molto timide, o molto dolci, o molto dinamiche eccetera.

Anche se è abbastanza semplice individuare queste caratteristiche “generiche”, ci sono altre caratteristiche che possono risultare più difficili da cogliere: analizzare se stesse è sempre molto difficile.

Per farlo ti proponiamo questo test: potrai scoprire cosa pensa (o ha pensato di te) il tuo partner mentre eri la sua fidanzata.

Test del Fidanzamento

Per eseguire questo test dovrai semplicemente osservare questo dipinto di Rafal Olbinski e scegliere uno degli elementi che lo compongono. Leggi il profilo corrispondente all’elemento che ha attirato di più la tua attenzione e scoprirai qualcosa di più su di te.

1 – La Gabbia – Cilindro

La gabbia che costituisce il cilindro dell’uomo è uno degli elementi più appariscenti dell’intera composizione.

Può essere considerata un simbolo di limitazione, perché “intrappola” gli uccelli che sono chiusi al suo interno ma, dal momento che è posta sulla testa dell’uomo, “intrappola” anche i suoi pensieri.

Se hai notato prima di ogni altra cosa la gabbia – cappello significa che probabilmente i tuoi partner si sono sentiti un po’ frustrati nella relazione con te e hanno avuto l’impressione di non poter esprimere liberamente i loro pensieri.

Molto probabilmente limitare e frustrare il tuo fidanzato non era affatto nei tuoi piani: molto probabilmente hai un carattere molto forte grazie al quale fai spiccare le tue idee e induci gli altri a seguirle in virtù del tuo grande carisma.

Cosa fare in futuro? Magari lasciare un po’ di spazio di manovra anche alla persona alla quale sei legata.

2 – I Gabbiani

I gabbiani che si trovano sulla testa dell’uomo ritratto al centro dell’immagine rappresentano i suoi pensieri e le sue aspirazioni.

Se i gabbiani sono la prima cosa che hai notato osservando l’immagine significa che sei una persona estremamente sensibili ed empatica, quindi poni grande attenzione alla persona con cui costruisci un rapporto di coppia.

Sicuramente tutti i tuoi sforzi sono finalizzati a comprendere meglio la persona che hai accanto, quindi è probabile che tu faccia molte domande e molte supposizioni in merito a quello che pensa o a quello che farà il tuo partner.

Sicuramente lo fai a fin di bene, ma ci possono essere persone che si sentono un po’ a disagio per questo tuo modo di fare. Molto probabilmente almeno uno dei tuoi partner ha pensato che tu stessi cercando di “entrare nella sua mente”, forse per controllarla.

Prova a essere un po’ meno invadente e un po’ meno insistente con le tue domande: sarà sicuramente più facile avere a che fare con te in una relazione di coppia!

3 – Il Profilo Femminile

Il profilo di donna è la parte più surrealista di questo dipinto: si interseca perfettamente con quello maschile fino a cancellarne una parte.

Il profilo femminile è fatto di cielo e di nuvole, quindi anche se sembra estremamente etereo e inconsistente, riesce a cancellare la figura “solida” dell’uomo.

Se hai notato prima di ogni altra cosa questo dettaglio surrealista significa che in un rapporto di coppia tendi a ricercare la totale fusione con il partner.

Secondo un’idea molto romantica dell’amore si tratta del rapporto perfetto: due persone tralasciano ciò che sono state fino a quel momento della loro vita per diventare qualcosa di completamente differente e vivere insieme e in armonia il resto della vita.

Purtroppo nella vita vera non funziona così: probabilmente alcuni dei tuoi partner si sono sentiti un po’ oppressi dalla presenza un po’ troppo ingombrante di te nella loro vita. Forse il tuo più grande desiderio è di passare più tempo possibile insieme al partner, di fare più cose possibili insieme a lui, di condividere interessi e tempo libero.

Molte persone però hanno bisogno dei loro spazi e di vivere una parte della loro vita al di fuori della coppia, al fine di non perdere la propria individualità: cerca di rispettare questo desiderio e ne trarrai giovamento anche tu!

4 – La Nave

La nave è l’unico elemento in secondo piano nel dipinto. È così piccola e defilata che potrebbe facilmente sfuggire a un osservatore distratto.

Se invece la nave è il primo oggetto che hai notato in questo dipinto, questo significa che sei una persona che tiene molto alla propria libertà e che sogna sempre di fare cose diverse, vivere nuove avventure, partire e lasciarsi tutto il mondo alle spalle.

Naturalmente quando sei in coppia questo tuo modo di essere non cambia. Al contrario, continua a manifestarsi pienamente, lasciando i tuoi partner un po’ straniti. Com’è possibile che una persona voglia stare in coppia e allo stesso tempo ragiona al di fuori della coppia?

La difficoltà principale degli uomini sta nel fatto che normalmente sono le donne a volere una vita di coppia molto densa, in cui i due partner fanno tutto insieme. Molto probabilmente ai tuoi partner sei sembrata distante e disinteressata alle dinamiche di coppia. Forse si sono sentiti anche poco amati e poco considerati nella tua vita mentre invece non era affatto così!

Poni molta attenzione nel costruire il tuo prossimo rapporto di coppia e impara a dimostrare con un po’ di coinvolgimento in più i sentimenti che ti legano ad un’altra persona.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.