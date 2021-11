Le donne di questi segni zodiacali controllano ogni mossa dei loro mariti

Gli astri rivelano a quali sono i segni zodiacali delle donne che si fidano meno dei loro mariti e sentono sempre il bisogno di controllarli.

La fiducia è alla base di un rapporto sano ma se è vero che i proverbi non sbagliano mai “Fidarsi è bene e non fidarsi è meglio”. Probabilmente questo proverbio non si rivolgeva alla vita coniugale, ma alcune donne lo hanno preso alla lettera e hanno deciso di controllare assiduamente i loro mariti.

Che tipo di rapporto hai con tuo marito? Sei una donna che controlla oppure ti fidi ciecamente? Il tuo modo di relazionarti potrebbe dipendere dl tuo segno zodiacale.

Se appartieni ad uno dei 5 segni che stimo per svelarti, la tua mania di controllo è innata. Non esagerare però, potresti rovinare il rapporto con il partner. Quando una persona ti dimostra di tenere al vostro rapporto e si comporta egregiamente, un eccesso di zelo potrebbe risultare poco gradito.

Ecco i 5 segni zodiacali femminili che controllano di più i propri mariti

Ad alcuni segni zodiacali piace avere il controllo sul proprio partner e anche se a volte stenteranno ad ammetterlo, sono maniache del controllo. Il loro partner sanno bene di quali segni stiamo parlando, e tu appartieni ad uno di loro?

1) Leone

Le donne del segno del Leone solitamente sono molto autoritarie in amore. Possessive e forti caratterialmente, difficilmente non avranno pieno controllo della loro relazione. Queste donne non sono eccessivamente insicure è solo che vogliono essere al centro delle attenzioni della persona che amano. Se non sono su questo podio iniziano a manifestare gelosia. La donna Leone non potrà mai stare con un uomo troppo autonomo che non la considera e non la consulta quando ci sono decisioni da prendere.

2) Scorpione

Le donne Scorpione sono gelose, possessive ed impulsive ma in realtà sono donne nate per prendere il controllo e nelle loro mani sarai sempre al sicuro anche se rischierai di sentirti un pò oppresso. In realtà tentano di proteggerti, di evitarti di commettere errori per questo ti controllano. Ad ogni modo ti sconsigliamo vivamente di farle irritare perché sono dei vulcani ingestibili quando sono arrabbiate.

3) Capricorno

La donna del capricorno è metodica e molto perfezionista al lavoro come in ogni altro ambito della sua vita. Non vuole sbagliare e non vuole che nulla si sbagli all’interno della coppia, motivo per il quale si impersonifica nel ruolo di leader e agisce di conseguenza. Sarà lei a decidere per due, e ti consigliamo di non contraddirla perchè detesta essere contraddetta. La donna Capricorno si sente pienamente soddisfatta accanto ad uomini che si lasciano guidare.

4) Vergine

La donna Vergine è una donna molto seria, disciplinata, e rigorosa. In amore desidera che tutto sia perfetto, come in tutti gli altri ambiti del resto. Inoltre è una persona che non si lascia persuadere facilmente. Ascolta poco le ragioni degli altri, sempre convinta di non sbagliare mai, le donne Vergine sapranno come convincerti a condividere le loro teorie e a fare le cose come vogliono loro.

5) Gemelli

La donna Gemelli è una donna solare e divertente ma anche molto brava a manipolare. In realtà con lei difficilmente avrai l’impressione di essere dominato, lei sa come ottenere che ti faccia esattamente ciò che vuole, in modo molto velato. La donna gemelli sa come prendere il sopravvento, è abile e molto intelligente. Niente la fa sentire più felice di un partner disposto a compiacerla. La donna Gemelli è anche molto testarda e ama avere al suo fianco una persona che sappia tenerle testa.