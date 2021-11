I chunky boots sono sfoggiati dalle influencer più note, scegli i tuoi preferiti!

I chunky boots, dalla primavera 2020, hanno avuto un successo sempre maggiore ed oggi li proponiamo come protagonisti dell’autunno – inverno 2021/2022. Scopriamo insieme quali marchi opzionare, che colori prediligere, come portarli ed a chi stanno bene.

In molte, forse, ricorderanno che la prima a sdoganare gli stivali sportivi di gomma in epoca contemporanea era stata la ribelle top inglese Kate Moss con un paio di Hunter boots al Glastonbury music festival.

Dopo di lei il modello solitamente usato dai pescatori è diventato super cool (e più costoso) e lo stesso vale per gli stivali chunky. Non sono eleganti, sono molto comodi, si portano ormai con qualsiasi capo e sono amati da modelle ed influencer di tutto il mondo. La domanda quindi è: cosa stiamo aspettando a comprarne un paio? Ultimamente si usano soprattutto bianchi ma in nero hanno sempre il loro perché.

Osa anche tu con un nuovo paio di chunky boots! Pensi ti stiano bene?

Per chi è alle prime armi con questo genere di stivali, si può pensare ad un paio di chunky boots base come i Chelsea con plateau di H&M, neri o in beige chiaro, che costano, scontati, 31,99 euro. Superano di poco la caviglia e la larghezza è limitata rispetto ai modelli più alti.

Con un prezzo ribassato del 30%, i chunky bianchi di Liu Jo sono fatti apposta per le più giovani o comunque per chi ha le gambe snelle (evitiamo “l’effetto insaccato” per favore) visto che il focus sarà appunto sulle gambe. La pratica cerniera interna facilita la calzata e sono disponibili anche in altri colori, tra cui il grigio anche se fa un po’ “a spasso sulla luna”. Costano 139,30 euro.

Asos Design punta tutto sul colore e si differenzia per l’ocra del modello Chelsea con suola spessa. Ottimi con collant neri coprenti ed un abito in lana coordinato come la proposta di Luisa Spagnoli selezionata per il Black Friday o con una gonna scamosciata grigia. Costano 73,55 euro, già scontati, sul sito ufficiale.

Non sono in gomma bensì in pelle i chunky Sole di & Other Stories che hanno gambale medio alto, lato elasticizzato e suola spessa (4 cm). Il prezzo è di 179 euro.

Colorazioni e forme diverse per quello che è uno stivale da avere e sfruttare nei prossimi mesi. L’outfit giusto lo creerete voi in base al vostro stile ma attente a non abbinare micro bag o borse in velluto. La creatività va bene ma l’eccesso porta sempre “all’effetto buzzurra”!

Silvia Zanchi