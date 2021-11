Calendario dell’avvento economico? Le idee che amerai

Il Natale si avvicina e sogni un calendario dell’avvento speciale? Ecco alcune idee che ti aiuteranno.

L’arrivo delle vacanze di Natale significa anche calendario dell’avvento. Amato da grandi e piccini, si tratta di un modo simpatico per avvicinarsi al Natale in modo graduale e per rendere ogni singolo giorno un motivo di gioia.

Di calendari dell’avvento ce ne sono di tanti tipi e negli ultimi anni stanno prendendo sempre più piede quelli da realizzare con le proprie mani. Oltre ad essere molto più economici di quelli che si trovano comunemente in giro, i calendari dell’avvento fai da te risultano infatti particolari e personalizzabili.

La scelta ideale quando si ha voglia di donare qualcosa di speciale a chi si ama o quando, più semplicemente, si desidera creare qualcosa in famiglia, dando vita ad una tradizione da seguire nel corso del mese di Dicembre. Ma come fare se non si hanno le idee chiare su come realizzarne uno? Eccone alcune che possono tornare utili e che renderanno le feste ancor più speciali.

Calendario dell’avvento: idee creative per il fai da te

Se non si ha voglia di acquistare i classici calendari dell’avvento, ci si può organizzare da soli dando vita a qualcosa di unico. Tutto sta nel partire con l’idea giusta, da portare poi avanti fino alla completa realizzazione del proprio personalissimo calendario.

Da quelli con cioccolatini e dolcetti da gustare a quelli con frasi cariche di significato per iniziare al meglio la giornata, ogni calendario può rivelarsi perfetto per chi lo realizza o per chi lo riceve in dono.

Prima di iniziare è quindi importante pensare al destinatario, in modo da poter scegliere l’opzione che più si addice alla sua personalità. Fatto ciò, procedere sarà incredibilmente semplice.

Il calendario dell’avvento da gustare. Partiamo da un grande classico che si può regalare a chi si ama o realizzare per se stessi. Un calendario dove ogni giorno nasconde un cioccolatino, un dolcetto, una caramella o qualcos’altro di buono. Per realizzarlo ci sono diversi modi. Il più pratico è quello di creare una scatola con il giusto numero di caselle e riempirne ognuna con la prelibatezza desiderata. In alternativa si possono acquistare tante piccole buste da tenere unite con un filo e da appendere al muro. Ogni busta dovrà ovviamente riportare il numero del giorno e contenere ciò che si è scelto per quell’occasione.

Un frasario giornaliero. Meno goloso ma sicuramente di grande effetto è il calendario con le frasi giornaliere. Questo si può realizzare in modi diversi. Il primo consiste nel creare un cartone o una bacheca di sughero ai quali applicare diversi foglietti con le frasi del giorno. Ognuna di queste dovrà ovviamente essere scelta con cura. Altra valida alternativa è quella di prendere un barattolo e inserire al suo interno i bigliettini chiusi e numerati. In questo modo, ogni giorno, si dovrà effettuare una vera e propria caccia al tesoro che consenta di trovare quello giusto. Una modalità perfetta anche per i più piccoli che si divertiranno a cercare il bigliettino giusto.

Il calendario a cassetti. Nei negozi di bricolage vendono diversi soprammobili con cassettoni estraibili. Trovandone uno che abbia il numero giusto di vani si può decidere di numerarli e di inserire cose diverse in ognuno di loro. Il calendario perfetto per chi è indeciso e in questo modo potrà mettere insieme dolci, frasi ed oggettini regalo da donare alle persone che amano.

Realizzare un calendario dell’avvento è un buon modo per godere a pieno di qualcosa di magico. Un dono che si rivelerà perfetto sia per se stessi che per le persone che si amano. E che, cosa ancor più importante, aiuterà a sentire in modo più forte (e per più tempo) la magica atmosfera del Natale.