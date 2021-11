Una ex ballerina del talent Amici di Maria De Filippi è diventata mamma! Si tratta di una ballerina amatissima dal pubblico che ha recentemente dato alla luce il piccolo Alexander Michael Jordan. Di chi si tratta?

Una delle ballerine più apprezzate e di talento che abbiano mai preso parte al talent Amici è diventata mamma da poco meno di un anno, annunciando il lieto evento sul suo account Instagram. Ecco di chi stiamo parlando.

Una ballerina di Amici è diventata mamma

Si tratta della bella e brava ballerina Francesca Dugarte, che ha da poco allargato la famiglia insieme al marito (anche lui ballerino) Jonathan Jordan, con cui si è sposata più di un anno fa.

La concorrente dell’undicesima edizione del noto programma di Canale 5 si era classificata seconda nella categoria ballo dietro al vincitore Giuseppe Giofrè.

LEGGI ANCHE–> E’ stata una delle voci più belle di Amici: ecco com’è diventata e cosa fa oggi

Francesca ha poi iniziato una brillante carriera nel mondo della danza in America. Dopo il talent, infatti, è stata ammessa al Washington Ballett, per poi ballare nell’Ohio per BalletMet.

In occasione della nascita del suo primo, desideratissimo figlio, Francesca Dugarte ha postato una foto su Instagram,, scrivendo nella caption: “Le parole non possono descrivere la sensazione. Benvenuto al mondo, figlio. Alexander Michael Jordan nato il 20 febbraio 2020 alle 19:55. Sei perfetto e ti ameremo per sempre. Jonathan Jordan non posso credere che l’abbiamo fatto”.

Una vita davvero colma di emozioni per una giovane ragazza nata a Caracas e con una incredibile forza di volontà che l’ha portata prima a realizzare il suo sogno di diventare ballerina e, poi, a crearsi una famiglia insieme all’uomo che ama.

Proprio a lui, all’indomani del loro matrimonio, aveva dedicato parole dolcissime: “Ti amo per sempre. La scorsa notte è stato il più bel giorno della mia vita. Sono diventata la signora Jordan e non vedo l’ora di trascorrere il resto della mia vita con te”.