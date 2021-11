Test: scegli un simbolo mistico e scopri che energia interiore possiedi

By

Ognuno di noi è governato da una energia interiore particolare. Scegli uno tra questi simboli mistici e scopri qual é l’energia che ti appartiene.

Un simbolo mistico è semplicemente una rappresentazione di positività e negatività. Ogni simbolo mistico racchiude in se un significato profondo. La preferenza di un simbolo rivela i lati nascosti di una persona e che tipo di energia possiede.

In questo test ti spieghiamo come interpretare 3 simboli mistici molto comuni. Ti ricordiamo che il test ha lo scopo di intrattenerti e non fornisce nessuna diagnosi clinica.

TEST: Il simbolo mistico che preferisci rivela la tua energia interiore

Fare il test è semplicissimo. Dovrai solo scegliere il simbolo che ti attrae più degli altri. Ogni simbolo rivela qualcosa di te e ti aiuta a conoscerti meglio.

Questi simboli hanno un’origine spirituale, la tua scelta ti aiuterà a comprendere il tipo di energia interiore che governa la tua personalità.

Ecco cosa indica la tua scelta:

1-Il simbolo della luna

Se hai scelto la luna significa che sei una persona positiva, hai una contagiosa voglia di vivere e ami la compagni. Riesci a tramutare tutto ciò che è negativo in positivo come se tu avessi una bacchetta magica. Le difficoltà non ti creano disagio ma ti spronano a dare il meglio di te per superarle. Sei una persona che gli altri invidiano, niente oscura il tuo sorriso.

Il simbolo della luna spiritualmente è la rappresentazione della luce nelle tenebre. Questo simbolo è collegato all’infanzia, all’innocenza, al periodo più spensierato della nostra vita.

Questo simbolo è anche in grado di vedere gli eventi del passato che ti hanno segnato e cosa ti aspetta in un prossimo futuro.

Questa scelta denota che la tua energia è molto positiva. Sei aperta a tutto, dalle opportunità alle nuove culture.

2-Il simbolo dell’occhio di Nazar

Questo simbolo indica che sei una persona molto auto critica e tenta continuamente di migliorarsi. Lavori molto su te stesso e lo fai per raggiungere una certo equilibrio mentale ma anche per far star bene i tuoi cari.

L’occhio di Nazar è un simbolo mistico molto comune in Turchia e in Grecia, qualcuno lo chiama occhio greco o occhio turco. Questo simbolo evoca la forza innata che ci aiuta a combattere ogni tipo di energia negativa. E’ una sorta di amuleto contro l’invidia, la gelosia e tutti gli altri sentimenti negativi contro la propria persona.

Se questa è la tua scelta significa che la tua energia è istintiva. Sei una persona molto empatica, gli altri sono pagine di libri aperti per te, non ti sfugge nessuna delle loro intenzioni.

Nessuno potrà nasconderti le sue reali intenzioni. Tieni molto alla tua privacy e alla tua intimità.

3- Il simbolo della stella lakshmi

Se questo simbolo ha attirato la tua attenzione significa che sei una persona particolarmente attraente. Chi ti circonda non riesce a resisterti, hai un carisma innato.

Le cose che dici e che fai sembrano essere sempre particolarmente interessanti. Hai un entusiasmo contagioso.

La stella di Lakshmi, o stella tarthtic, è molto conosciuta in diverse culture. Questo simbolo non ha un significato univoco. In linea generale questo simbolo evoca la rigenerazione, la speranza. Secondo la cultura indù questa stella intrecciata è il risultato dell’incontro tra ordine spirituale e ordine supremo.

Se questo simbolo ha attirato la tua attenzione significa che la tua energia è autentica e contagiosa. Inoltre sei determinato come pochi e sai circondarti solo di persone che ti apportano valore aggiunto.

Speriamo che tu abbia imparato molto da questo test. Ricorda che secondo le varie culture non sei tu a scegliere i vari simboli ma sono loro che ti scelgono attirando la tua attenzione.

Ogni simbolo è fonte di grande saggezza, basta guardarli per sentirsi pieni di ispirazione e capire cosa fare. Questi simboli hanno il potere di far svanire il dubbio, di dare valore al vero significato delle cose.

Tra questi simboli non hai trovato nulla che evochi negatività perchè questi simboli sono l’esempio dell’energia positiva che vive nel nostro essere, quella parte buona di ognuno di noi che ci fa trasformare con coscienza le cose e ci aiuta a ritrovare il benessere.