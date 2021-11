Test del Cambiamento | Cosa devi aspettarti dalla tua vita futura?

Con il test del cambiamento cercheremo di comprendere quali semi hai gettato nella tua vita presente per costruire la tua vita futura.

Anche se non sempre ne siamo consapevoli, infatti, ciò che scegliamo di fare (o di non fare) nel presenta avrà conseguenze molto importanti sulla nostra vita futura.

Per questo motivo è sempre meglio essere il più consapevoli possibile nel presente, al fine di riuscire a indirizzare il futuro in modo positivo per noi e anche per coloro che ci stanno intorno e che ci amano.

Perché non siamo sempre consapevoli delle scelte che facciamo? Semplice: a volte ci vengono così istintive e naturali da essere compiute prima di essere diventate pensieri consapevoli.

Si tratta delle classiche situazioni in cui prima facciamo qualcosa e poi ci guardiamo allo specchio pensando “Sono stato io a fare questo?!”.

Con il test del cambiamento cercheremo di far affiorare i tratti della tua personalità più intimi e autentici, ma cercheremo anche di analizzare quali tipi di scelte sei portata a compiere e come le loro conseguenze cambieranno la tua vita.

Test del Cambiamento

Per eseguire correttamente questo test ti chiediamo semplicemente di osservare l’immagine che ti proponiamo e scegliere l’elemento che ti colpisce di più. Cerca di non riflettere troppo a lungo su quale elemento dovresti scegliere e perché: vai dritta al punto e fai “lavorare” il tuo inconscio piuttosto che la tua mente razionale!

1 – La Valigia Bucata

La valigia è ciò che ci portiamo dietro quando ci spostiamo dal luogo dove siamo di solito. Racchiude simbolicamente tutto ciò che abbiamo vissuto e tutto ciò che abbiamo imparato: non a caso esiste l’espressione “bagaglio di esperienze”.

Se hai scelto questo elemento significa che sei una persona molto attaccata al luogo in cui vive e al tipo di vita che ha costruito.

Si potrebbe dire che sei una persona piuttosto abitudinaria e tradizionalista, che si sente al sicuro nel cerchio della sua comfort zone e preferisce non uscirne. Del resto, non si può andare da nessuna parte con una valigia bucata!

La tua scelta indica che nella tua vita futura non ci saranno grossi cambiamenti: evidentemente sei perfettamente felice e cercherai di mantenere questo stato di cose il più a lungo possibile.

2 – I Bicchieri di Vino

I due piccoli bicchieri di vino sul lato destro del parapetto indicano la capacità di godersi la vita in buona compagnia. Per te non è importante avere intorno un gran numero di persone: conta molto di più la qualità dei tuoi amici e delle tue relazioni.

Sei una persona disposta a godersi la vita per com’è, ma anche a cambiarla nel caso in cui non ti piaccia più. Quello che è certo è che tutto ciò che fai e tutte le tue scelte sono guidate dalla passione e dai sentimenti. In un momento di rabbia potresti mandare a monte una relazione molto lunga oppure per un grande amore potresti lasciare il tuo lavoro e la tua città per costruirti una vita completamente diversa in un altro punto del mondo. La verità è che sei troppo imprevedibile, nessuno può dire cosa combinerai in futuro!

3 – Le Foglie Verdi

Le foglie verdi, che apparterrebbero al girasole nel vaso, vengono rappresentate appese a lunghi fili trasparenti, gettate sul muretto come se fossero gli addobbi abbandonati di una festa appena passata.

Se hai notato le foglie verdi significa che sei una persona un po’ pessimista, che dalle sue esperienze ha imparato a non allontanarsi mai troppo da ciò che è stabile e duraturo (lo stelo del girasole) perché si potrebbe finire male.

Questo tuo carattere molto prudente e molto riflessivo ti porterà certamente a fare il minor numero di cambiamenti possibile nella tua vita, così da non correre troppi rischi e ritrovarti in una situazione instabile e infelice. Il nostro consiglio? Non tutti i cambiamenti sono pericolosi: cerca di valutare con un po’ di oggettività in più le possibilità che la vita ti offre!

4 – Il Girasole

Il girasole è un fiore assolutamente unico nel suo genere: per sua natura è in grado di seguire il moto del sole per ricevere sempre i suoi raggi e il suo calore nel modo più vantaggioso.

Il girasole è il simbolo di coloro che sono in grado di cogliere tutte le opportunità che la vita pone loro davanti. Anche rimanendo saldamente ancorati alle loro radici, quindi ricordando chi sono e da dove vengono, sono in grado di fare scelte vantaggiose e accogliere il cambiamento quando necessario.

Se hai scelto il girasole significa che condividi con questo fiore una grande capacità di essere adattabile: vai sempre avanti senza mai rimpiangere ciò che ti sei lasciata alle spalle e i cambiamenti non ti spaventano, al contrario! Ti stimolano a dare sempre il meglio di te stessa!

5 – La Nave

Per poter raggiungere la propria meta una nave a vela deve essere manovrata da persone in grado di sapere quali obiettivi intendono raggiungere e di stabilire la strategia più adatta a ottenerli.

Se l’elemento che ha colpito di più la tua attenzione è la nave che si staglia all’orizzonte significa che sei una persona disposta a muoversi da dove si trova e a mettersi profondamente in gioco a patto che ne valga la pena.

In futuro potresti portare nella tua vita cambiamenti molto significativi, ma solo e soltanto se sarai convinta che la tua vita migliorerà dopo averli realizzati. Altrimenti, preferisci rimanere nel “porto sicuro” della tua vita quotidiana e non mettere inutilmente in pericolo la tua serenità.

La nostra previsione è che se si presenterà l’occasione giusta sarai in grado di cambiare moltissimo la tua vita e sarai estremamente soddisfatta di ciò che avrai raggiunto.

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.