A Natale preferisci fare prima l’albero o il presepe? Ecco chi sei veramente

Il nostro test del presepe o dell’albero ci svelerà che persona diventi quando si avvicinano le vacanze natalizie. Allora, quale ti piace fare prima tra i due?

Tutti sappiamo che sta arrivando il Natale, è inutile cercare di nasconderci. Le canzoni dentro ai supermercati od alla radio si stanno riempiendo di campane che suonano e cori di voci bianche; le decorazioni delle case e dei negozi brillano di luci e i primi Babbo Natale iniziano a fare le loro apparizioni.

In tutto questo, noi di CheDonna.it abbiamo deciso di scoprire che tipo di persona sei a Natale proponendoti un test della personalità decisamente particolare.

Dovrai rispondere solo ad una semplice domanda!

Test presepe e albero: quando si fanno prima svela chi sei veramente

Hai già tirato fuori le decorazioni dalla cantina? Stai comprando la carta da regali (oltre che i regali, ovviamente) e la neve finta da spruzzare sulle finestre?

Come? Ancora no? Ma come! Natale è praticamente già arrivato!

No, va bene, lo sappiamo: non siamo ancora neanche al primo di Dicembre ma siamo tutti consapevoli che l’arrivo delle festività natalizie è veramente dietro l’angolo.

Tra decorazioni già appese, primi avvistamenti di Babbo Natale e voci angeliche che cantano di bianchi natali è arrivata l’ora di conoscerci meglio, non credi?

Bene, allora per il nostro test della personalità di Natale sul presepe o albero non dovrai far altro che dirci che cosa ti piace preparare prima.

Sì, lo sappiamo che entrambi andrebbero fatti l’otto di Dicembre, con i propri familiari: ma un ordine lo dovrai pur scegliere, non ti pare?

Magari sei una di quelle persone che fa l’albero a Novembre oppure setacci i mercatini alla ricerca delle figurine perfette per il tuo presepe che ogni anno diventa sempre più grande.

Magari fai tutto all’ultimo minuto: non lo sappiamo ma quello che sappiamo è che c’è un’ordine tra albero e presepe. Ora devi solo dirci qual è il tuo!

preferisci fare prima il presepe: per te non ci sono dubbi. Il presepe è la parte più importante delle decorazioni natalizie di casa e il tuo sta diventando praticamente una leggenda in famiglia!

Sei partito da poco e ti sei fatto strada: ogni anno ampli la superficie, trovi nuovi sfondi o fondali e setacci i boschi alla ricerca del muschio migliore.

Crei piccole fontane con specchi ed alluminio, ti occupi dell’illuminazione e lo tratti come se fosse una vera e propria rappresentazione teatrale!

Sei decisamente una persona a cui piace mettere in scena un vero e proprio show e curi alla perfezione il presepe. Conosci ogni simbologia che si nasconde dietro i personaggi e fai in modo di ricreare tutta la storia nella maniera più fedele possibile.

Non c’è niente da fare: sei un appassionato e sei preciso e concreto. Non ti spaventa farti carico di un compito, assumerti responsabilità e mansioni. Per te il presepe è un modo per sfogare questi lati della tua personalità e rendere le feste di Natale un modo per connetterti con parenti e familiari (anche se, magari, non sei bravissimo con le parole).

preferisci fare prima l’albero di Natale: per te non c’è niente di più importante dell’albero di Natale. Vero o finto che sia, fai in modo che si tratti dell’albero più bello si sia mai visto! Tra lucette, festoni, palline e decorazioni, il tuo albero è il protagonista degli scatti delle foto natalizie ed invidiato da tutti i tuoi follower su Instagram!

Forse non sai che l’albero è un simbolo di rinascita; dopo l’inverno, infatti, guardi già al futuro ed al ritorno della fertilità della terra. Niente male per essere semplicemente il tuo albero di Natale, non è vero?

Sei una persona che ha una connessione particolare con gli altri e con quello che ti circonda. Il calore, per te, non è da ricercarsi negli oggetti (e quindi neanche nei regali) ma nei doni che abbiamo tutti i giorni!

L’albero, per te, rappresenta la maniera migliore con la quale “parlare” ai tuoi familiari: serve a farti esprimere senza parole i tuoi sentimenti.

Ogni tuo albero di Natale è un vero e proprio messaggio per gli altri: sei una persona decisamente emotiva, non è vero?