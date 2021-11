Scopri se sei fidanzato con uno dei segni più insicuri in amore

Quali sono i segni zodiacali più insicuri in amore? Scopriamolo subito grazie alla nostra classifica di oggi dell’oroscopo. (Non è che ci sei anche tu?)

Ci sono persone che, soprattutto in amore, non si fanno problemi a prendere quello che vogliono, da chi vogliono.

Paura del rifiuto? Paura di sembrare ridicoli? O, infine, paura di non essere corrisposti? Non ne hanno mai sentito parlare.

A parte i Superman e le Superwoman dell’amore, ci siamo poi noialtri: tranquilli, timidi, a volte un poco insicuri. Tuttavia, un poco di brividi o di paura che l’altro non possa provare i nostri stessi sentimenti fa parte del gioco, no?

Infine, arriviamo all’estremo opposto della questione: scopriamo quali sono i segni zodiacali che poco importa da quanto sono sposati: saranno sempre e totalmente insicuri quando si parla di relazioni sentimentali!

I segni zodiacali più insicuri in amore: che il tuo fidanzato sia nella classifica di oggi dell’oroscopo?

A chi non è capitato di sentirsi insicuro in amore?

Nonostante sia proprio la caratteristica dell’amore vero quella di farci sentire al sicuro e non farci dubitare dei sentimenti dell’altra persona per noi, tutti abbiamo avuto paura che il nostro partner non ci volesse bene.

Ci sono persone, però, che non possono veramente fare a meno di chiedersi, costantemente, se anche il proprio partner di lunga data li ami o li abbia mai amati.

Chi sono? Ah ma semplicemente i segni zodiacali più insicuri in amore di tutto l’oroscopo!

Scopriamo immediatamente quali sono i primi cinque in classifica: se c’è il tuo partner sai già di doverti armare di pazienza e di dover darti da fare per farli sentire amati.

Dopotutto, se sono in classifica, vuol dire che hanno paura proprio del fatto che tu non li amerai mai abbastanza!

Vergine: quinto posto

Rigidi? Certo. Pignoli? Assolutamente. Sempre precisi, curatissimi, fantastici e al massimo, ogni giorno della loro vita? La risposta è ancora e sempre sì: i nati sotto il segno della Vergine sono persone veramente sicure di sé e che non hanno paura di niente, vero?

Sbagliato!

La Vergine si guadagna un quinto posto di tutto rispetto nella nostra classifica dei segni zodiacali più insicuri in amore dell’oroscopo proprio perché dietro la loro “armatura” si nasconde un animo spesso insicuro. La Vergine è fatta così: ha paura dei sentimenti (suoi e degli altri) e non crede di saperli gestire. Spesso in amore sono scontrosi ma è tutto a causa della loro insicurezza, ve lo assicuriamo noi!

Pesci: quarto posto

I nati sotto il segno dei Pesci meriterebbero forse un posto più in alto in questa classifica. Che volete farci, ci sono tantissimi altri segni zodiacali insicuri in amore, evidentemente, che superano i Pesci!

I nati sotto questo segno sono, infatti, persone decisamente amanti dell’amore che, purtroppo, spesso rimangono incastrate in meccanismi e pensieri decisamente svilenti.

Nonostante siano persone quasi sempre desideratissime, i Pesci finiscono per svilirsi proprio a causa della loro insicurezza in amore. Non sono mai sicuri che gli altri li amino davvero e finiscono spesso per rovinare tutto!

Toro: terzo posto

M’ama o non m’ama? Se siete nati sotto il segno del Toro avete decisamente mutilato un numero infinito di margherite, non è vero?

Se i campi di campagna tremano sotto il vostro passo, sappiate che i vostri partner, i vostri amici ed i vostri familiari vorrebbero invece dirvi che non scapperanno appena potranno da voi.

Cari Toro, la vostra insicurezza è frutto della vostra ricerca (costante) di migliorarvi e di migliorare. A forza di chiedervi se siete all’altezza degli altri, però, spesso dimenticate di valutare se loro sono alla vostra altezza! Ecco che, spesso, i Toro finiscono incastrati in relazioni con persone mediocri, che riescono a tenerli sotto scacco a causa della insicurezza in amore dei Toro. Ribellatevi!

Bilancia: secondo posto

Esiste qualcuno più insicuro delle Bilancia in amore? (La risposta è ovviamente “sì”, visto che sono solo al secondo posto della nostra classifica di oggi!).

La Bilancia è un segno che non può assolutamente prendere l’amore o i rapporti affettivi in maniera tranquilla.

Nonostante fingano spesso una grande sicurezza, le persone nate sotto questo segno sono in realtà le più insicure di tutte!

Hanno paura che qualcuno vi porti via da loro se siete fidanzati o che amici e parenti possano preferirgli un’altra persona.

Ecco perché le Bilancia sono spesso persone decisamente esagerate, che calcano la mano e che tentano in ogni maniera di guadagnarsi il vostro affetto.

Non c’è da stupirsi, poi, se una volta che lo hanno guadagnato si mettono estremamente sulla difensiva!

Cancro: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più insicuri in amore

Cari Cancro, per quanto la vostra prima posizione nella nostra classifica dell’oroscopo di oggi non dovrebbe di certo sorprendervi, dovete ammetterlo.

Sapete essere veramente insicuri in amore!

Siete sempre alla ricerca del grande amore, quello con la A maiuscola e, spesso, vi chiedete se lo avete trovato.

Questo vostro modo di fare e di essere fa sì che poi, durante le relazioni, vi chiediate costantemente se gli altri la pensano come voi.

Siete voi il grande amore del vostro partner? Se lo domanderà anche lui ogni giorno? I vostri dubbi vengono triplicati per infinito e la paura sale.

I nati sotto il segno del Cancro sono generalmente persone molto amorevoli che, però, finiscono spesso per “tirare troppo la corda“.

Questo è il loro modo per assicurarsi che siate innamorati di loro: non riescono assolutamente a comportarsi in maniera indifferente a causa della loro insicurezza in amore!

