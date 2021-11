Come indossare la maglia a collo alto, passe-partout dell’autunno inverno

La maglia a collo alto, tipica dello stile anni Settanta, è ancora fantasticamente attuale. No, non va necessariamente abbinata ad un paio di pantaloni a zampa, ci sono alternative accattivanti e comode che vi faranno venir voglia di shopping. scopriamo le migliori di stagione e dove trovarle.

Esistono capi furbi che spesso e volentieri salvano outfit dell’ultimo minuto e nuovi acquisti che non sappiamo come gestire (e ce ne siamo rese conto solo una volta tornate a casa). Tra questi, va inserito di diritto il maglione a collo alto. Copre le braccia – che potrebbero essere poco toniche – se aderente, sottolinea le grazie femminili ed evidenzia le spalle, con il colore adatto ai nostri capelli ed alla carnagione, illumina il volto. Non ci sono scuse, bisogna comprarne alcuni il prima possibile, vediamo quali.

Maglie a collo alto per tutte! Ecco come abbinarle

Un classico intramontabile è l’abbinamento maglia a collo alto e jeans blu scuro. Un po’ ispirato a “Come eravamo” (1973) dove Robert Redford si mostrava in tutto il suo biondo splendore e rendeva di tendenza questo capo per la popolazione maschile, è un outfit semplice e d’effetto se si sceglie il colore adatto a noi. Il maglione rosso in lana di Luisa Spagnoli (160 euro su Zalando) è perfetto per le imminenti festività natalizie e portabile sia di giorno che di sera con sotto una semplice canotta o maglietta a mezze maniche.

Con la gonna midi plissettata andrà meglio un dolcevita aderente così che il capo casual divenga immediatamente percepito come elegante chic. La proposta a collo alto di Ralph Lauren in lurex pinot nero costa 119 euro ed è la scelta ideale per le serate di novembre. Se si preferisce il bordeaux è una buona idea accostarlo ad una gonna ocra, da portare rigorosamente con scarpe dal tacco alto a listini sottili.

LEGGI ANCHE: Come indossare il nero in autunno: tre outfit giusti e tre modi sbagliati che non conosci (chedonna.it)

Con la minigonna in pelle (carino il modello con bottoni davanti) magari color marrone scuro anziché nel “solito” nero, il dolcevita coordinato di Stradivarius starà alla grande per uno stile universitario sempre alla moda. Il prezzo è di soli 12,99 euro!

Sotto il blazer per un tono british senza tempo, la maglia a collo alto di Tezenis (14,99 euro) è attillata, elastica e leggermente corta. con un pantalone skinny ed uno stivale in morbida pelle sarete vere ragazze copertina!

La semplicità, spesso e volentieri, vale più di mille parole.

Silvia Zanchi