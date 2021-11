Gli astri ti svelano qual è la decorazione di Natale perfetta in base al tuo segno zodiacale. Scopri come arredare la casa per le festività.

A Natale la casa si tinge di colore. Le decorazioni di Natale invadono l’ambiente e ci proiettano in un mondo molto luminoso. Ogni anno aggiungiamo un pezzo decorativo in più finendo col creare un grande minestrone a livello di design. Secondo gli astri per trarre beneficio dall’ambiente circostante dovresti scegliere le decorazioni in modo mirato.

Niente decorazioni casuali, prova ad arredare la casa per Natale in modo da promuovere il tuo benessere psicologico. Noterai presto gli effetti delle tue decorazioni di Natale zodiacali. Alcuni segni si sentiranno a loro agio con decorazioni minimal altri prediligono le decorazioni tradizionali, altri ancora hanno bisogno di eccedere con decorazioni estrose.

Le decorazioni di Natale perfette in base al tuo segno zodiacale

Sceglie come decorare i tuoi interni seguendo i consigli degli astri:

1. Ariete:

Il colore perfetto per l’Ariete è il rosso, il colore della passione e del dinamismo, tipici tratti di questo segno. Una casa totalmente addobbata di rosso è l’ideale per questo segno che non si sente a suo agio con i colori neutri e freddi.

2. Toro:

Il Natale è una festa particolarmente sentita per il Toro, un segno molto legato alle tradizioni e alla famiglia. Per il Toro non è fondamentale scegliere le decorazioni in base al colore, è importante sceglierle in base alle sue tradizioni. Rami di abete sul tavolo, mille lucine e calzini appesi al camino, il Toro si sente a suo agio se la decorazione è tradizionale!

3. Gemelli:

Il Gemelli è un eterno bambino nel suo animo, entusiasta e positivo, lo Spirito del Natale è molto sentito da questo segno. Per lui le decorazioni dovrebbero essere originali ed estrose. Giocattoli vintage in legno, uniti a statuine glitterate, a Natale si permette il lusso di strafare mescolando tanti stili opposti.

4. Cancro:

Il Cancro ha bisogno di creare un’atmosfera particolare in casa, soprattutto a Natale. Il Cancro non rinuncia all’albero classico con le palline tradizionali, alla ghirlanda dietro alla porta, ai bastoncini di zucchero che gli ricordano tanto la sua infanzia. Ma ciò che non può proprio mancare è il presepe, con tantissimi personaggi.

5. Leone:

Immagina il Leone, eccentrico, maestoso, luminoso, per lui le decorazioni natalizie perfette sono senza dubbio dorate. Preziose e brillanti proprio come il suo animo. Guardando quelle decorazioni al Leone brillerà il cuore. Dalla tavola all’albero tutto dovrà essere scintillante nella casa di un Leone che si appresta a festeggiare il Natale.

6. Vergine:

Sappiamo quanto la Vergine sia scrupolosa, attenta, minuziosa e precisa. Per il segno della Vergine le decorazioni devono dare luogo ad un ambiente molto raffinato. La Vergine adora le tonalità pastello e candide come il bianco, l’azzurro e l’argento. Sceglierà ogni cosa con estrema cura e chiunque entrerà in casa sua resterà sbalordito.

7. Bilancia:

La Bilancia è un segno tranquillo ma a Natale tira fuori il suo lato estroso. La sua casa apparirà elegante e armoniosa. Ogni dettaglio contribuirà al risultato finale. A casa sua troverai, piatti in porcellana, centrotavola luminosi e oggetti decorativi che sono pezzi unici.

8. Scorpione:

Lo Scorpione è il segno del mistero, dell’oscurità. Lui non fa trapelare niente che lo riguarda. Le decorazioni perfette per questo segno creano un’atmosfera delicata, buia, luci soffuse. A casa sua primeggerà il nero, il blu notte e il rosso.

9. Sagittario:

Il Sagittario è il segno più cordiale e avventuriero dello zodiaco. Ama viaggiare e confrontarsi con altre colture. La sua casa è piena di oggetti presi nei vari viaggi. Viaggia anche a Natale e porta a casa le decorazioni tipiche dei posti visitati quindi a Natale mostrerà decorazioni insolite, esotiche. Il suo albero potrebbe essere una palma e potrebbe non avere le palline ma pappagalli e miniature di ananas.

10. Capricorno:

Il Capricorno è un segno molto convenzionale. Rigoroso e ligio alle regole, anche il Natale non sfugge a queste regole. Le sue decorazioni sono tradizionali e semplici. Un albero di Natale essenziale, un tavolo pulito e qualche lucina è sufficiente.

11. Acquario:

L’Acquario è il segno più bizzarro dell’oroscopo. Con lui nei paraggi niente è ordinario. Anche le sue decorazioni Natalizie sono sui generis. L’atmosfera che troverai a casa sua non la troverai in altri luoghi, vedrai oggetti eccentrici e insoliti, colori audaci che si combinano perfettamente.

12. Pesci:

I Pesci sono dei grandi sognatori, il Natale per loro è l’occasione ‘per dare sfogo alla loro vena artistica. A casa del Pesci troverai decorazioni artigianali, collezioni provenienti dai mercatini di Natale più originali. La sua casa a Natale sembra che abbia una bellissima storia da raccontare