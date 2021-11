Andare in bicicletta aumenta la libido! Lo dice la scienza

Andare in bicicletta è benefico per la tua salute sessuale. Scopri come sono collegate queste due attività.

Fare attività fisica regolare di qualunque tipo ci aiuta a restare in forma e migliora la nostra salute. Uno studio recente ha scoperto che lo sport ha effetti benefici anche sulla libido, in particolar modo andare in bicicletta farebbe impennare la tua voglia di fare l’amore.

Lo studio in questione è stato condotto da alcuni ricercatori dell’Università della California ed è stato recentemente pubblicato sul Journal of Sexual Medicine. Lo studio aveva l’obiettivo di capire facendo quale sport si traevano i maggiori benefici a livello sessuale ed anche quale sport influenzasse maggiormente il desiderio femminile.

Le conclusioni dello studio sono state sorprendenti: per farti venire voglia di fare l’amore basta pedalare.

Andare in bicicletta potenzia il tuo desiderio sessuale

Per giungere a questa conclusione i ricercatori hanno esaminato un gruppo di 3118 donne di età inferiore ai 40 anni. Ben il 34% di queste donne erano cicliste, tra queste il 53% lo erano a livello agonistico e il 13% lo praticavano per hobby.

A tutti i partecipanti sono state sottoposte una serie di domande, ad esempio è stato chiesto loro di indicare il modello di bicicletta utilizzata, il tipo di sella, l’angolo della sella, l’altezza del manubrio, se usassero o meno pantaloncini imbottiti da ciclista e i luoghi in cui preferivano pedalare.

Gli scienziati hanno confrontato i dati ottenuti dal questionario con altre informazioni come ad esempio l’indice di massa corporea, se i candidati fossero o meno fumatori e se soffrissero di particolari patologie come diabete e ipertensione.

Il risultato dello studio non ha lasciato margino di dubbio: le donne che praticavano il ciclismo su base regolare, avevano una libido eccellente, molto più alta rispetto al resto del gruppo.

In caso di periodi di calo del desiderio vi consigliamo quindi di trascorrere fantastiche giornate in bicicletta. In realtà dovreste farlo regolarmente, senza dimenticare di prendere alcune precauzioni perché andare in bicicletta porta anche a disturbi ginecologici.

Lo sfregamento continuo sulla sella potrebbe irritare e creare prurito. Si consiglia di usare attrezzatura sportiva apposita.

Detto questo, godetevi le vostre passeggiate in bicicletta, una pratica che apporta molta felicità. Il tuo corpo e il tuo sistema cardiovascolare ti ringrazieranno.