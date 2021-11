Una Vita anticipazioni: Anabel Bacialupe ha un segreto e lo rivelerà solo a una persona. Ecco a chi. Ma qual è il segreto?

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Anabel svela il suo segreto alla domestica Soledad

Nelle nuove puntate di Una Vita assisteremo alla rivelazione di un’importante segreto di Anabel Bacialupe. La ragazza lo confesserà alla domestica, Soledad Lopez. Ecco perché.

Nuove importanti anticipazioni di Una Vita. Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, Anabel Bacialupe (Olga Haenke) non sembrerà nutrire dei particolari sospetti nei riguardi della domestica Soledad Lopez, tant’è che le confiderà un suo segreto.

Se avete letto i nostri articoli precedenti, saprete sicuramente che il nascente fidanzamento tra Anabel e Miguel Olmedo (Pablo Carro) rischierà di essere compromesso dalla messicana Natalia Quesada (Astrid Janer), la quale arriverà ad Acacias insieme al fratello Aurelio (Carlos de Austria) e vorrà vendicarsi della ragazza e del padre Marcos (Marcial Alvarez) per problemi tra i genitori.

Nel corso di un dialogo con Miguel durante la festa nunziale di Marcos e Felicia, Natalia insinuerà che Anabel in Messico ha spezzato più di un cuore, cosa che sorprenderà l’Olmedo che andrà subito dalla diretta interessata in cerca di spiegazioni. Tuttavia, la Bacigalupe, in un incontro successivo, tenterà di deviare i sospetti di Miguel con l’arma della seduzione. La ragazza infatti tenterà di sedurre Miguel invitandolo a seguirla in camera da letto. Lui rifiuterà sottolineando l’intenzione di non volerla disonorare.

Questa situazione lascerà la Bacigalupe senza parole e non perderà tempo per accusarlo di non provare abbastanza interesse nei suoi riguardi, perché in caso contrario lo avrebbe dimostrato con i fatti e non solo con parole.

Per tutta risposta, Miguel ribadirà però di essere profondamente innamorato di lei, motivo per il quale le chiederà di sposarlo. Un’iniziativa che verrà accolta con nervosismo da Anabel, la quale preciserà che forse è troppo presto per parlare di matrimonio.

Ed è qui che entrerà in gioco Soledad Lopez. La domestica di rientro da un breve viaggio intrapreso per assistere la madre malata, veràà interpellata dalla Bacialupe. Ifatti Anabel troverà in un momento di confidenza le svelerà come sta procedendo la sua relazione con Miguel. Nell’istante in cui le parlerà della proposta nuziale ricevuta, la Bacigalupe si farà però scura in volto e dirà alla donna che quella non è stata la prima volta in cui un uomo l’ha chiesta in sposa. Rivelando allo stesso tempo dettagli sulla sua vita amorosa in Messico. Elementi che confermeranno la teoria di Anastasia.

Dunque Anabel ha già avuto altri pretendenti. Ma chi sarà quest’altro fidanzato misterioso messicano? Forse il fratello di Anastasia?