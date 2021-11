Scopri se nella tua vita c’è uno dei segni più irresponsabili dello zodiaco

Chi sono i segni zodiacali più irresponsabili di tutto l’oroscopo? Che domande, quelli che si trovano nella nostra classifica di oggi!

Credi che il tuo partner, il tuo capo a lavoro o il tuo migliore amico sia un vero irresponsabile?

Beh, la prova del nove potrebbe avere a che fare con l’oroscopo.

Stelle e pianeti, infatti, ci hanno rivelato quali sono i segni zodiacali che proprio non possono prendersi nessuna responsabilità.

Anzi, fanno anche di più: non solo non se le vogliono prendere ma sono anche in grado di negarle o di far finta che non esistano!

Scopriamolo subito insieme!

I segni zodiacali più irresponsabili di tutto l’oroscopo: sei in classifica per caso?

A volte capita di avere la testa da un’altra parte e di commettere qualche piccolo errore. Magari mettiamo i piedi proprio dove è bagnato oppure, senza rendercene conto, diciamo qualcosa che può ferire gli altri.

Distratti, inconcludenti e spesso decisamente irresponsabili: ci sono persone che non si rendono conto del loro impatto sulla vita degli altri!

A volte si tratta di semplici dimenticanze ed altre volte, ancora più semplicemente, di veri e propri irresponsabili.

LEGGI ANCHE –> I segni più lunatici dello zodiaco: per caso sei in classifica?

Come fare per riconoscere queste persone ed evitare di dover fare sempre le stesse, lunghissime, discussioni?

Semplice (o quasi)! Grazie all’oroscopo!

Ecco quali sono i cinque segni zodiacali più irresponsabili di tutti: speriamo che tra loro non ci sia il tuo partner!

Bilancia: quinto posto

Nonostante siano persone generalmente piuttosto organizzate per quanto riguarda la loro vita personale, i nati sotto il segno della Bilancia guadagnano il quinto posto nella nostra classifica di oggi.

Eh sì, cari Bilancia, è giunta l’ora di ammetterlo: potete essere particolarmente irresponsabili quando volete!

Il punto è che volete sempre liberarvi dalle vostre responsabilità in momenti che richiederebbero il vostro intervento. Rifuggite un poco dai confronti e, per questo, a volte vi capita di voltare le spalle anche ad altre situazioni che potrebbero diventare scomode!

Sagittario: quarto posto

Anche i nati sotto il segno del Sagittario sono persone alle quali possiamo riconoscere una vena di irresponsabilità.

Ehi, no prendetevela con noi: lo dicono stelle e pianeti! Dopotutto, chi conosce bene un Sagittario sa bene di che cosa parliamo.

I Sagittario sono persone che, fondamentalmente, vivono una vita piena e si rifiutano di piegarsi alle logiche o alle responsabilità di tutti i giorni.

Andare a fare la spesa, andare a lavoro oppure occuparsi della casa? I Sagittario non hanno tempo, né per queste cose né per stare a sentire dei sentimenti altrui. A loro piace vivere al massimo (e, quindi, anche in maniera decisamente irresponsabile!).

LEGGI ANCHE –> I segni zodiacali più drammatici: scopri se ci sei anche tu in classifica

Leone: terzo posto

I Leone nella nostra classifica dei segni zodiacali più irresponsabili di tutto l’oroscopo? La risposta è ovviamente sì, visto che si guadagnano addirittura il primo gradino del nostro podio!

Ebbene sì, i Leone sanno essere particolarmente irresponsabili quando vogliono: ma perché?

Il problema principale dei Leone è che sono persone generalmente piuttosto arroganti e sempre convinte di sapere tutto.

Per questo motivo, quindi, i Leone sanno essere anche particolarmente irresponsabili: non fanno altro che mettersi in situazioni pericolose o complicate, pensando di saperle risolvere in un batter d’occhio! (Spoiler: non lo sanno fare).

Pesci: secondo posto

Cari amici dei Pesci, non arrabbiatevi con noi quando vi diciamo che vi trovate al secondo posto della nostra classifica dei segni zodiacali più irresponsabili dello zodiaco.

Non lo diciamo di certo per farvi arrabbiare: purtroppo è davvero così!

Sapete anche voi di essere persone capaci di dimenticarsi tutto e dappertutto, vero?

Bene, allora sappiate che per gli altri, starvi vicino è veramente difficile. Devono sempre tenere da conto il vostro modo di comportarvi che, spesso e volentieri, è veramente da irresponsabili!

Non vi fate mai carico di nulla e lasciate che siano gli altri a risolvere i problemi.

Insomma, non prendetevela con noi e neanche con gli altri: tutti devono sempre corrervi dietro e ricordarvi di fare questo o quest’altro o spiegarvi che dovete avere. Per chi vi ama può essere decisamente pesante: è come avere un bambino piccolo!

LEGGI ANCHE –> I cinque segni zodiacali più pigri: scopriamo se sei in classifica

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più irresponsabili dell’oroscopo

Non sarà di certo una novità per i Gemelli (e neanche per gli altri segni dello zodiaco, ovviamente), scoprire che questo è il segno più irresponsabili dell’oroscopo.

Ehi, c’è poco da fare: stelle e pianeti parlano chiaro!

I Gemelli sono persone spesso responsabili di una cosa ed una soltanto: una vitalità decisamente forte e dirompente che li porta a fare scelte poco oculate.

Ecco perché, spesso e volentieri, i Gemelli sono irresponsabili: non sanno bene che cosa vogliono ma sanno che vogliono qualcosa.

Questo loro desiderio, quindi si traduce in un tira e molla decisamente stancante: con il lavoro, con le relazioni ed anche e semplicemente con voi stessi.

Siete persone abbastanza complicate, che fanno spesso la scelta più complessa o quella più irresponsabile: poi vi pentite ma non vi fermate mai a cercare di riparare o mettere in ordine!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.