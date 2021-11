Pastella alla birra: i trucchi per un fritto sempre croccante e saporito

Quando volete preparare un fritto a prova di applausi, tutto quello che dovete fare è immergerlo in una delicata pastella alla birra. Ecco come si prepara

Il segreto per una pastella perfetta non esiste, o forse i grandi chef se lo porteranno con loro nella tomba. Ma ci sono invece trucchi per preparare una perfetta pastella alla birra e quelli ve li possiamo svelare noi di Chedonna, perché sono alla portata di tutte.

Con la pastella alla birra possiamo cucinare fritti croccanti, ma leggeri e con una crosticina che ricopre l’ingrediente principale senza rovinarlo. Il trucco principale è quello di tenere la birra, rigorosamente chiara, in frigorifero fino al momento di preparare la pastella.

M c’è un altro trucco che non tutti conoscono e che serve per mantenere la croccantezza a lungo. Si chiama limone, o meglio succo di limone. Bastano poche gocce nell’impasto, senza aver bisogno di aggiungere bicarbonato o altri prodotti chimici.

Pastella alla birra, pronta subito

Perché la pastella alla birra sarà la soluzione perfetta per i vostri fritti? Semplice, è pronta subito e ve lo dimostriamo.

Ingredienti:

120 g di farina 00

150 ml di birra chiara freddissima

2 cucchiaini di succo di limone

1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva

Preparazione:

Setacciate in una ciotola la farina, poi aggiungete subito l’olio, la birra ancora fredda di frigorifero, il succo di limone. Aiutandoci con le fruste elettriche (meglio del mixer ad immersione) mescolate tutto fino ad ottenere un composto liscio e senza grumi.

A quel punto, se non avete già preparato le vostre verdure, oppure il pesce da cuocere in pastella, basterà mettere la ciotola in frigorifero semplicemente coperta con della pellicola da cucina. Lasciatela lì fino a quando non è pronto quello che dovete pastellare.

Poi basterà tirare fuori la pastella alla birra dal frigo giusto 2 minuti prima di friggere e dare una mescolata veloce con un cucchiaio di legno. Se vedete che è troppo densa, potete aggiungere un altro cucchiaio di birra, sempre rigorosamente fredda.

Il procedimento è semplice: immergete la verdura il pesce o quello che dovete ricoprire, nella pastella e tiratelo su con una pinza da cucina, Un trucco per non sporcarci ma anche per permettere alla pastella in eccesso di scivolare di nuovo nella ciotola. Occorre che gli ingredienti siano coperti, ma non eccessivamente.

Friggete subito nell’olio ben caldo, pochi pezzi alla volta per non far abbassare la temperatura, e scolate con un mestolo forato su un vassoio con carta assorbente da cucina. E ricordate di salare soltanto 1 minuto prima di portare in tavola, altrimenti tutto il lavoro fatto con la pastella non servirà a niente.