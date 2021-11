A Natale con SheIn! Ecco quali look low-cost bisogna acquistare!

A Natale con SheIn! L’e-commerce più famoso al mondo lancia la nuova collezione SheIn Christmas, e noi non possiamo assolutamente perderla! Ecco i look natalizi da indossare in casa o al ristorante con gli amici, di SheIn!

Il Natale si avvicina, ed è anche dietro l’angolo l’8 dicembre, giorno in cui per tradizione si compone l’albero di Natale e si addobba la casa a festa. Ci troviamo quindi ad impazzire tra questo e quell’altro negozio alla ricerca degli addobbi più giusti e più particolari per la nostra casa. Ma abbiamo smesso di pensare ad un’altra cosa importantissima del Natale: i nostri look. Ebbene si! Perché non è un Natale perfetto senza l’albero di Natale, pandoro e torroni, giochi da tavola, e i look natalizi! Ve ne eravate dimenticate vero? Nessuna paura! Noi di CheDonna abbiamo creato questa guida di stile solo ed esclusivamente per voi! Vediamo insieme i look di Natale che non possono mancarci. E non solo! Creiamo gli outfit, a basso costo, ma molto trendy, con la linea SheIn Christmas!

Il Natale è un periodo dell’anno molto particolare, in cui tradizioni e usanze si uniscono per portare a noi tutti un attimo di spensieratezza. I colori delle strade, le vie illuminate da luci natalizie, le bancarelle sulle strade che vendono addobbi e cibi tipici di Natale che emanano profumi dolci e avvolgenti. Il Natale è sicuramente uno dei periodi più belli dell’anno.

Noi amanti della moda amiamo il Natale anche per un’altra ragione: possiamo sbizzarrirci con gli outfit più assurdi senza che nessuno ci dica nulla. Perché a Natale tutto è concesso, o meglio, quasi tutto.

Vediamo allora insieme quali saranno i look di Natale più trendy, come crearli e dove acquistarli!

A Natale con SheIn: tra paillettes e maglioni ricamati, i look da avere assolutamente per le feste sono della linea SheIn Christmas!

A Natale preferisci look comodi e basici o vai di glamour, con trucco parrucco e lurex?

Esistono due tipi di donne fashion a Natale: quelle che amano passare le feste a casa tra i fornelli, con famiglia e amici, a giocare ai giochi da tavola fino a tarda notte, e chi invece preferisce uscire, passeggiare per la città, e magari fermarsi a mangiare al ristorante in centro.

In tutti i casi, la donna fashion, qualunque cosa faccia a Natale, in qualunque situazione si trovi, non può rinunciare alla moda ed esprimere la propria identità attraverso i propri look.

Per questo motivo, noi di CheDonna in questa guida di stile vi proponiamo 4 capi perfetti per ogni situazione, trendy e soprattutto natalizi! E non solo: abbinando questi 4 capi tra loro possiamo ottenere molti outfit, spendendo pochissimo!

minidress in velluto: il primo capo di questa guida di stile è il minidress nero. Un abito elegante è sempre utile da tenere nell’armadio. Questo che vi proponiamo è un minidress nero in velluto, scollatura a cuore, corpetto e drappeggio laterale. Il minidress può anche essere indossato con un cardigan di lana lungo, in questo modo verrà minimizzato l’effetto elegante e diventerà più versatile. Costo € 17,00.

il primo capo di questa guida di stile è il minidress nero. Un abito elegante è sempre utile da tenere nell’armadio. Questo che vi proponiamo è un minidress nero in velluto, scollatura a cuore, corpetto e drappeggio laterale. Il minidress può anche essere indossato con un cardigan di lana lungo, in questo modo verrà minimizzato l’effetto elegante e diventerà più versatile. Costo € 17,00. gonna paillettes : la gonna paillettes è il must-have del Natale. Da prediligere a tubino, vita alta, lunga fino a sotto il ginocchio. Si può indossare in maniera elegante con una camicia e un tacco a spillo, più casual con maglioncino oversize e stivale con suola di gomma. Costo € 19,00.

: la gonna paillettes è il must-have del Natale. Da prediligere a tubino, vita alta, lunga fino a sotto il ginocchio. Si può indossare in maniera elegante con una camicia e un tacco a spillo, più casual con maglioncino oversize e stivale con suola di gomma. Costo € 19,00. pantalone tuta paillettes: le paillettes non devono mai mancare a natale, ma se pretendiamo comodità come fare? Con il pantalone tuta di paillettes. Costo € 21,00.

le paillettes non devono mai mancare a natale, ma se pretendiamo comodità come fare? Con il pantalone tuta di paillettes. Costo € 21,00. maglione con disegni natalizi: ultimo, ma non per importanza, è il maglione con disegni natalizi. Ecco, questo è l’unico capo che non può mancare a Natale. Da indossare con una gonna a tubino, o con il pantalone tuta paillettes, il maglione a tema natalizio è decisamente l’evergreen della moda a Natale!

Tutti questi articoli potete trovarli online su SheIn! E affrettatevi, domani c’è il black friday!

Termina qui la guida di stile di CheDonna oggi incentrata sugli outfit natalizi più trendy da avere assolutamente nell’armadio, spendendo poco con SheIn!

Alla prossima guida di stile, tantissime novità vi aspettano!