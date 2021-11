Lorella Boccia, la nota ballerina e showgirl, è da poco diventata mamma della bellissima Luce Althea e non potrebbe essere più felice! Ecco la prima foto pubblicata su Instagram da Lorella Boccia con la figlia Luce e il compagno Niccolò Presta.

Lorella Boccia e Niccolò Presta sono da poco diventati genitori della piccola Luce Althea e sprizzano gioia da tutti i pori. La bella showgirl ha recentemente pubblicato sul suo profilo Instagram una splendida foto che la ritrae insieme al compagno e alla piccola Luce.

Lorella Boccia sta vivendo le sue prime esperienza da mamma, con tutti i suoi alti e bassi.

“Mamma mia ragazzi mi sento devastata, distrutta dalla nottata” ha scritto qualche giorno fa sul suo profilo Instagram, “non ho chiuso occhio, insieme a lei ovviamente. Quando mia madre mi diceva che non ho mai dormito da piccolissima, non le ho mai dato tanto peso, ma ora mi rendo conto, effettivamente, che cosa significhi e quanto sia duro il ruolo della mamma, per quanto gratificante”.

La foto di Lorella Boccia con la figlia Luce

Un ruolo di responsabilità molto amato da Lorella e dal compagno, che hanno voluto festeggiare il primo mese della figlioletta con una torta e una foto di famiglia che irradia felicità.

“Un mese pieno di notti insonni, di ansie e paure. Un mese pieno di sorrisi, di ‘ti amo’, di guance grosse ed occhi blu. Un mese di pieno di Luce”, ha scritto sulla nota piattaforma social Lorella.

Lorella è tornata subito in forma dopo la gravidanza, complici un allenamento intensivo e un’attenta alimentazione: “ho preso 11 chili fino all’ottavo mese, poi ho smesso di pesarmi”, ha raccontato ai follower. “L’idea di salire su quella bilancia mi infastidiva, non la stavo vivendo bene quindi ho smesso. Adesso non so quanti chili ho perso, quanti ne ho, ma sinceramente non me ne fot…”.

E noi non possiamo che augurare una bellissima vita a questa splendida famiglia!