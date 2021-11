Beautiful, clamoroso colpo di scena: arriva la terza cicogna

By

Beautiful, arriva la terza cicogna per l’attrice della soap opera americana. Il clamoroso colpo di scena che potrebbe cambiare il filo narrativo della storia.

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Jacqueline MacInnes Wood: l’attrice, che a Beautiful interpreta da molti anni il personaggio di Steffy Forrester, ha rivelato di aspettare il terzo bambino dal marito Evan Ruspoli. La coppia ha già due figli, Rise di due anni e Lenix, di appena nove mesi.

L’attrice che interpreta e presta il volto a Steffy Forrester in Beautiful è al settimo cielo.

Infatti lei stessa ha dichiarato di essere nuovamente incinta:

“Sono felice di annunciare che aspetto il mio terzo bambino, atteso per la primavera. Elan ed io abbiamo sempre desiderato una famiglia numerosa, essendo entrambi figli unici. Siamo dunque entusiasti che i nostri desideri si stiano avverando.”

Questa notizia potrebbe essere rilevante anche per il conseguimento della serie televisiva. In Beautiful infatti ogni qual volta un’attrice fosse rimasta incinta nella realtà, hanno sempre riportato nella finzione la sua gravidanza. Un ottimo escamotage per aggiungere un nuovo filo narrativo alla storia.

Infatti ricordiamo che Steffy ha avuto la sua primogenita, Kelly, la sua interprete è rimasta incinta sul finale della gravidanza del personaggio, passando dunque i mesi successivi a dover camuffare i propri cambiamenti fisici.

Per la seconda gravidanza, invece, gli autori hanno pensato di utilizzare la realtà a favore di storyline e, come vedremo nelle puntate italiane della soap dei prossimi mesi, Steffy resterà nuovamente incinta (in una situazione alquanto ingarbugliata, ma con lieto fine).

La bella notizia arriva a distanza di qualche mese da una difficile confessione di una delle colleghe di Beautiful dell’attrice: Annika Noelle. L’interprete di Hope Spencer, infatti, ha rivelato di aver avuto delle recenti brutte esperienze con gravidanze terminate precocemente: una prova difficile, su cui l’attrice ha mantenuto il riserbo per molto tempo ma che ora ha deciso di condividere con il suo pubblico.