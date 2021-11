È normale annoiarsi se un rapporto dura troppo? Tutta la (scomoda) verità

Annoiarsi durante un rapporto sessuale capita a tutte, ma tutte ci siamo sentite un po’ crudeli quando è successo. Siamo noi a essere strane oppure ci sono tempi e modi da rispettare perché un rapporto sia soddisfacente?

Un rapporto sessuale noioso è davvero quanto di peggio possa capitare a una coppia, ma soprattutto a una donna. Nella maggior parte dei casi, infatti, quando si annoia durante un rapporto una donna si riduce a mera spettatrice di un film poco interessante.

Quando è normale avere una reazione del genere e quando, invece, c’è qualcosa che non va? Come accade sempre in ambito sessuale è molto complesso dare una risposta a questa domanda, perché entrano in giochi moltissimi fattori diversi che possono influenzare il vissuto di una coppia di partner durante l’atto sessuale.

Ci sono però dei limiti scientifici al di sotto dei quali è lecito non accorgersi nemmeno che è successo qualcosa tra le lenzuola e oltre i quali si entra nell’ambito delle competizioni olimpioniche ed è normale che a un certo punto passi la voglia.

Quali sono questi limiti? E come comportarsi se ci si annoia anche se si rimane perfettamente all’interno della durata di un “rapporto standard”?

Annoiarsi durante un rapporto: quando è lecito e quando è un problema?

A sentir parlare gli uomini, più a lungo dura un rapporto più si può star sicuri che la donna si sia divertita. Ovviamente (come avviene molto spesso riguardo a cosa amiamo e cosa no) si sbagliano di grosso!

Un rapporto sessuale è finalizzato a dare e ricevere piacere dal contatto fisico con il partner. Questo significa il livello di “gradevolezza” deve sempre superare il livello di “fastidio”.

In pratica, fare l’amore a lungo può essere fantastico, ma se non si ha un fisico allenato o se si hanno disturbi o condizioni fisiche particolari, che impediscono di “reggere” una prestazione fisica molto a lungo, è assolutamente sconsigliato far durare troppo un rapporto.

Il motivo è molto semplice: a lungo andare, l’affaticamento, i piccoli crampi che si possono verificare, la ripetitività dell’atto in sé possono far crollare il livello di eccitazione.

A quel punto diventa via via più difficile raggiungere il piacere, sia per l’uomo sia per la donna, e quello che avrebbe dovuto essere un momento di grande piacere condiviso, si trasforma in una noiosa performance atletica o in una mediocre messa in scena teatrale.

Perché parliamo di “messa in scena”? Perché diciamocelo chiaramente, se le donne si annoiano durante un rapporto fingono l’orgasmo per dare un chiaro segnale di “basta così” al loro partner, nella speranza che capisca che è il momento di smetterla.

Prima però abbiamo parlato di parametri scientifici: è il momento di elencarli!

Sotto i due minuti un rapporto sessuale può essere considerato ampiamente insoddisfacente. Andiamo, ci vuole più tempo a spogliarsi!

un rapporto sessuale può essere considerato Andiamo, ci vuole più tempo a spogliarsi! Tra i 3 e i 6 minuti si ha almeno il tempo di capire che qualcosa sta succedendo e si può considerare il rapporto abbastanza soddisfacente

si ha almeno il tempo di capire che qualcosa sta succedendo e si può considerare il rapporto Tra i 7 e i 13 minuti si può dire di aver avuto un rapporto ideale per lunghezza e intensità

si può dire di aver avuto un per lunghezza e intensità Tra i 14 e i 20 minuti si può parlare di rapporto impegnativo ma non necessariamente super – soddisfacente

si può parlare di ma non necessariamente super – soddisfacente Dai 20 minuti in su si ha tutto il diritto di cominciare a guardare i lampadari.

Annoiarsi durante il rapporto dipende solo dai minuti che si trascorrono nell’atto? Assolutamente no. Dipende anche dal coinvolgimento emotivo e sensoriale dei partner, dalla loro intimità e dalla loro conoscenza reciproca.

Se ci sono donne che preferiscono le sveltine ai rapporti più lunghi, costringerle a un tour de force potrebbe essere proprio crudele! Allo stesso modo, se si sa che l’ideale di un uomo è un certo lasso di tempo, costringerlo a “resistere” con la sola forza della volontà oltre che umiliante è anche inefficace: molto meglio utilizzare preservativi ritardanti o cominciare a praticare sesso tantrico!