Una Vita anticipazioni: un segreto inconfessabile? Problemi ad Acacias

By

Una Vita anticipazioni: due nuovi personaggi scombussolano le vite degli abitanti di Acacias. Ma una coppia più di tutte…

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: un altro addio ad Acacias, cambia tutto

Una Vita anticipazioni: Felipe organizza una luna di miele con inganno

Come già anticipato ieri, ben presto a Una Vita vedremo una bellissima luna di miele. Peccato che i protagonisti di questo atto d’amore saranno Genoveva e Felipe, e soprattutto, peccato che sarà una luna di miele ideata con inganno.

Come ben sapete, l’arrivo ad Acacias dei fratelli Aurelio (Carlos De Austria) e Natalia Quesada (Astrid Janer) ha scombussolato le vite delle famiglie ma più di tutte quella di Marcos Bacialupe (Marcial Alvarez). L’uomo, che ha appena sposato Felicia Pasamar (Susana Solet) dovrà fin dal principio delle sue nozze superare momenti difficili.

Infatti a causa dell’arrivo di queste due persone dal suo passato, il padre di Anabel (Olga Haenke) comincerà a mentire alla consorte. Aurelio e Natalia arriveranno nel quartiere con un obiettivo ben chiaro: vendicarsi di Marcos, colpevole di aver messo in grave difficoltà il padre Salustiano, suo socio in affari in Messico.

Da un lato, almeno inizialmente, Natalia assumerà un atteggiamento amichevole nei riguardi di Anabel, anche se cercherà di mettere in crisi con diverse insinuazioni il suo fidanzamento con Miguel Olmedo (Pablo Carro), dall’altro Aurelio ci terrà a far sapere fin da subito al Bacigalupe Senior che è arrivato in Spagna solo per mettere i bastoni tra le ruote alla sua felicità.

Non a caso, Aurelio si presenterà alla festa nuziale di Marcos e Felicia senza aver ricevuto l’invito e, come se non bastasse, rischierà di fare a pugni con Miguel quando avrà un atteggiamento abbastanza aggressivo con Anabel.

Tutto ciò non poteva certo passare inosservato di fronte gli occhi di Felicia. La donna infatti intuirà presto che Marcos le sta nascondendo qualcosa di estremamente importante circa il suo legame con i fratelli Quesada, anche se il consorte preferirà in più di un’occasione deviare l’argomento sostenendo che non ha niente di cui preoccuparsi e che è solito risolvere da solo i suoi affari. Ma qualcosa di losco c’è nel fondo della storia…