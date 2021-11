Test dei Regali di Natale | Dimmi cosa regali e ti dirò chi sei

Con il test dei regali di Natale prenderemo in esame un gesto estremamente tradizionale, che a volte facciamo quasi in maniera meccanica, quasi per abitudine.

La verità è che il regalo che scegliamo per una persona cara dice moltissimo di noi, del tipo di relazione che abbiamo con la persona per cui il regalo è stato pensato ma anche del modo in cui dimostriamo il nostro affetto.

Per questo motivo vale la pena analizzare per un istante il modo in cui “traduciamo” la tradizione del fare un dono natalizio: scopriremo che spesso il valore di un dono è molto più alto del suo prezzo di mercato.

Test dei Regali di Natale

Per eseguire correttamente questo test devi immaginare di avere tutta la disponibilità economica del mondo e di dover fare un regalo a una persona estremamente cara, come un genitore, un figlio, il partner o la tua migliore amica. Che tipo di regalo sceglieresti se potessi spendere qualsiasi cifra per far felice una persona a cui tieni davvero?

1 – Un Viaggio

Cos’è un viaggio? Un viaggio organizzato rappresenta la possibilità di passare dei giorni differenti dal solito, di scoprire persone e luoghi nuovi, fare esperienze lontanissime dalla nostra vita quotidiana e soprattutto creare ricordi indelebili che ci accompagneranno per anni.

Se, avendo a disposizione tutti i soldi del mondo, sceglieresti di regalare un viaggio indimenticabile alla persona che ami di più al mondo, significa che per te le esperienze sono la cosa più importante della vita.

Fare un’esperienza diversa significa ampliare i propri orizzonti, imparare qualcosa di nuovo, trovare nuovi stimoli e nuove idee, fabbricare ricordi preziosi da condividere o da custodire gelosamente per il resto della vita.

Per questo motivo, scegliendo di regalare un viaggio, fai in modo di regalare un pezzo di vita in più alla persona che hai scelto, poiché il tuo obiettivo è arricchirla in ogni modo possibile.

Questa scelta fa di te una persona generosa e altruista, in grado di guardare al di là di ciò che è strettamente materiale e di cogliere l’importanza simbolica delle cose. Sei una persona fortemente idealista, che crede nei buoni sentimenti e che fa di tutto per rendere felici le persone che ama. Sei anche molto avventurosa ed entusiasta: ti attira tutto ciò che è nuovo e stimolante, perché sei sempre a caccia di nuove esperienze.

2 – Un Oggetto

Regalare un oggetto è la scelta più comune e più tradizionale del mondo. Quando si pensa ai regali di Natale, infatti, si immaginano sempre tanti pacchi e pacchetti da scartare.

Se hai scelto di regalare un oggetto – a prescindere dal suo valore economico – significa che sei una persona estremamente sensibile e affidabile: su di te si può contare sempre, in qualsiasi situazione e per qualsiasi cosa.

Sei sempre disposta a fornire il tuo supporto agli amici e alle persone che ami e, nel pieno spirito natalizio, difficilmente chiedi qualcosa in cambio.

Sei anche una persona solida e responsabile, che ama le cose durature, in grado di accompagnare le persone per anni così da mantenere vivo un ricordo o un rapporto.

Gli oggetti che regali non sono mai banali: al contrario, vengono sempre scelti con estrema cura e attenzione, così da rispecchiare pienamente i gusti di coloro che ricevono il tuo dono. Questa grande capacità di cogliere la personalità e l’essenza delle persone è il tuo potere magico: sei in grado di manifestare un’empatia davvero forte e di comprendere sempre ciò di cui hanno bisogno le persone che ami. Sai qual è il vero dono che ricevono le persone che ti conoscono? Avere ogni giorno te nella loro vita!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.