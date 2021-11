Alice Basso è luminosa in look due pezzi rosa. Copiamo il suo outfit!

Chi lo ha detto che il rosa si indossa solo in primavera o in estate? Alice Basso lo sa e si mostra in splendida forma con un completo top a mezze maniche e gonna longuette rosa acceso low budget. Scopriamo come copiare il suo look da star!

Ci sono colori che si associano inevitabilmente a stagioni, stati d’animo, personaggi del cinema, icone, giochi ed anche a epoche storiche. Il rosa acceso scelto da Alice Basso richiama alla mente la mitica Barbie (che non passa mai di moda) ed il modello non lascia scampo, sottolinea un corpo tonico e asciutto. Per ispirarci al suo outfit vedremo top e gonne in questa nuance ma anche abiti adatti alle temperature del momento, sempre con l’attenzione al portafoglio.

Come indossare il rosa in autunno? Copiamo l’outfit rosa di Alice Basso

Se pensate che il suo outfit sia in vendita a cifre spropositate vi sbagliate di grosso. Si tratta, infatti, di un coordinato di Zara che costa in totale 35,90 euro, 15,95 euro il top cropped a trecce e 19,95 euro la gonna midi.

Ora, ci sono due alternative, la prima è ovviamente quella di “fiondarsi” nel negozio più vicino a voi o sul sito ufficiale del colosso spagnolo e procedere all’acquisto, la seconda è quella di optare per capi dal taglio simile ma più coprenti o che si indossino con jeans o maglie differenti.

Senza maniche, con scollo a V, in rosa polvere, la canotta di & Other Stories (39 euro) su Asos starà benissimo con una gonna midi dello stesso colore oppure nera, ed anche sotto una camicia annodata in vita.

Con il top crop rosa di Msgm (si trova su Stylight) si sale di prezzo arrivando a 162 euro ma il colore è identico a quello scelto per l’outfit rosa di Alice Basso e la maglia chunky con dettaglio a coste sono molto chic. Si può indossare anche sopra una maglia bianca a maniche lunghe.

Nelle gonne la scelta è ancor più ampia. Di H&M la gonna a vita alta, aderente, in maglia, ha lunghezza al ginocchio e spacchi sui lati. Il prezzo è di soli 14,95 euro.

Con Missguided si passa ad una gonna midi di un rosa cipria più romantico, disponibile anche con maglione morbido coordinato. Costa 32,99 euro, la vita è elasticizzata e, nonostante resti aderente, non enfatizza ai punti critici perché il tessuto è molto abbondante.

Per copiare il look di una vip bisogna in primis tener presenti sia la condizione del nostro corpo che la personalità utile per sfoggiare un certo outfit. Ora, consapevolmente, scegliete i prossimi acquisti…

Silvia Zanchi