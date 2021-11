Ombretti glitterati per Natale? La ricetta top per realizzarli in casa

Gli ombretti glitterati per Natale sono un ‘must have’ al quale si rinuncia difficilmente anche soltanto per regalare luce alla palpebra. Ecco la ricetta semplice per realizzarli in casa in tantissimi colori alla moda.

Il makeup è senza dubbio un modo di esprimere se stesse e anche di immergersi in atmosfere uniche come quelle delle festività natalizie. Gli ombretti glitterati sono uno dei cosmetici più richiesti ed utilizzati in questa occasione, un prodotto in grado di rendere festoso anche il makeup occhi più semplice.

Scopriamo come creare in casa degli ombretti glitterati per Natale con una ricetta davvero semplice e come utilizzarli al meglio nel trucco occhi.

Come creare gli ombretti glitterati per Natale in casa: la ricetta in un video tutorial

Se siete tra quelle donne, che non possono fare a meno di creare un makeup delle feste con degli ombretti glitterati ma preferite non investire troppi soldini in prodotti di nicchia che utilizzerete in poche occasioni, ecco per voi una ricetta realizzata dalla beauty blogger del canale YouTube ‘Senza trucco’ per creare tanti ombretti glitterati per Natale in altrettanti vivaci colori e nei classici oro e argento.

Per creare gli ombretti vi serviranno a parte i glitter in polvere libera:

-la glicerina vegetale (acquistabile in farmacia)

–alcool buongusto (acquistabile in farmacia e supermercati)

Le colorazioni che potrete creare sono infinite, e i glitter di diversi colori potranno essere miscelati tra loro. Inutile sottolineare come l’ombretto nero glitterato o il marrone, saranno tra quelli che potrete utilizzare in diverse occasioni durante l’anno. Attenzione a non commettere gli errori più comuni con il makeup glitterato per utilizzarli come punto di forza del makeup ma sempre in modo equilibrato.

Per poter contenere gli ombretti, vi serviranno anche delle palette di ombretti da riciclare o delle piccole giare di vetro o plastica.

Makeup occhi con ombretti glitterati: alcune idee a cui ispirarsi per le festività natalizie

Ecco alcune idee di makeup che vedono come protagonisti i glitter perfetti da sfoggiare a Natale o in qualsiasi occasione in cui rendere lo sguardo magnetico con un poco di luce!

Dopo aver rubato qualche idea con gli ombretti glitterati non vi resta che studiare il vostro makeup natalizio!