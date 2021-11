Gli astri ti svelano il tuo numero fortunato in base al tuo segno zodiacale. Fai tesoro di questa informazione.

Ad ogni segno zodiacale corrisponde qualcosa, per esempio un segno gemello o opposto, un colore particolare e perché no anche un numero fortunato. Vuoi partecipare ad una lotteria di Natale ma non sai mai quale numero scegliere? Perché non affidarti al tuo numero zodiacale.

Probabilmente hai un numero preferito o un numero fortunato. Per molte persone assumono un grande rilievo le date, di compleanno, di nascita del primo figlio o quella del matrimonio. Secondo gli astrologi, il vero numero fortunato non è associato agli eventi ma allo zodiaco. Ogni segno zodiacale avrebbe un numero fortunato al quale dovrebbe dare priorità.

Ecco qual è il numero fortunato di ogni segno zodiacale

Prendi nota del tuo numero fortunato e non dimenticare che per gli astrologi questo numero, usato nella giusta occasione, ha il potere di cambiare totalmente la tua vita.

1. Ariete

L’Ariete è un segno intraprendere, coraggioso e molto istintivo. Di solito vantano una certa fortuna sia in campo professionale che sentimentale. Il numero fortunato di questo segno è senza dubbio il numero 16.

2. Toro

Il Toro è un segno tranquillo, ha bisogno di serenità e di sicurezza a livello sentimentale. Il Toro vuole essere rassicurato, per lui la famiglia occupa una posizione di rilievo. Secondo gli astrologi, il numero che porta fortuna a questo segno è il numero 4.

3. Gemelli

I Gemelli è un segno molto curioso, solare e ambizioso. Sono dei grandi persuasori, potrebbero convincerti di qualunque cosa. Questo segno è fortunato per natura, i Gemelli possono contare come numero fortunato sul numero 9.

4. Cancro

Il Cancro è un segno che valuta molto le critiche ed il pensiero degli altri. Secondo gli astri il suo numero fortunato è il numero 3.

5. Leone

Eccentrico, carismatico ed orgoglioso come pochi, il Leone è tra i segni col carattere più forte. Il Leone ama essere notato ed essere al centro dell’attenzione. Il suo numero fortunato è il numero 37.

6. Vergine

I nativi del segno della Vergine sono precisi, analitici e bramano perfezione. Il loro numero zodiacale perfetto è il numero 22.

7. Bilancia

Oltre ad essere un segno che ricerca continuamente un certo equilibrio nella vita, è anche un segno che necessita di tranquillità. E’ un segno conviviale la fortuna gli sorride se la chiama col suo numero fortunato che è il numero 53.

8. Scorpione

Lo Scorpioni è un segno molto misterioso. Difficile capire cosa passa davvero nella loro testa. Sono molto determinati e fiduciosi. Il loro numero fortunato è il numero 13.

9. Sagittario

Il Sagittario è un segno che sprigiona positività ed è dotato di un buonumore contagioso. Le sue note positive invadono il suo ambiente. Disponibile ed altruista, per godere della sua fortuna, i nativi di questo segno dovranno sempre tenere presente il numero 30.

10. Capricorno

Il segno del Capricorno è molto orientato sul raggiungimento della sua stabilità finanziaria. Sono molto rigidi e investono tutte le loro energie nel raggiungimento dei loro obiettivi e progetti. Il loro numero fortunato è 21.

11. Acquario

Il segno dell’Acquario è il segno più estroverso dello zodiaco. Anticonformista per natura, istintivo e lunatico non dovrebbe dimenticare di affidarsi al suo numero fortunato che è il numero 27.

12. Pesci

Il Pesci è il segno più sognatore dello zodiaco, se hai bisogno di lui lo trovi sicuramente tra le nuvole. Il suo peggior cruccio sta nel riuscire ad assumersi le loro responsabilità. Le stelle consigliano loro di puntare tutto sul numero 8.