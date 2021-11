Le migliori app per prenotare un hotel: quali avere nello smartphone

Da Booking.com ad Airbnb, ecco quali sono le app migliori per prenotare l’hotel giusto al prezzo giusto per la vostra vacanza

Se stai pianificando un weekend fuori casa oppure una lunga vacanza per il periodo natalizio. La soluzione è semplice: basta scaricare una di queste applicazioni per trovare offerte e sconti.

Non è facile trovare un hotel per le vacanze che sia bello, abbia un’ottima posizione e sia anche conveniente, districandosi nella giungla di annunci e offerte online. Ecco allora alcune delle migliori app per prenotare alberghi, B&B e case vacanze da scaricare sullo smartphone e tenere sempre a portata di mano.

Le migliori app per prenotare hotel, bed and breakfast e case vacanza

Se qualche tempo fa per soggiornare in un albergo, un bed and breakfast o una casa vacanza ci rivolgevamo ad agenzie di viaggio o perdevamo ore su internet per trovare la soluzione che ci poteva sembrare la migliore, oggi è tutto più semplice, veloce e soprattutto economico.

Basterà avere con noi uno smartphone o un tablet, una connessone internet e scaricare le migliori app per prenotare un hotel: voilà il gioco è fatto.

Booking

Tra le app per cercare hotel, B&B e case vacanza la prima applicazione da scaricare è sicuramente Booking. Disponibile gratuitamente sia su Android che su iOS.

Quest’app permette di prenotare hotel, appartamenti e case vacanze, scegliendo tra le milioni di strutture che, in tutto il mondo, aderiscono al servizio.

Il suo punto di forza è quello di poter filtrare le ricerche secondo le caratteristiche che si ritiene la struttura alberghiera in cui alloggiare debba possedere, con la possibilità di cancellazione gratuita e di prenotazione senza anticipare alcuna cifra, almeno per la maggior parte delle camere disponibili.

Trivago

Si tratta di un applicazione che ti permette di confrontare fra più di 250 siti di prenotazione hotel, B&B e case vacanza per trovarti il prezzo più basso.

Questa app offre molta scelta, è possibile filtrare per categoria, posizione e popolarità. Inoltre è possibile inserire gli extra molto facilmente: l’hotel deve avere una piscina? Seleziona l’icona attinente per aggiungerla al criterio di ricerca. Non vuoi lasciare a casa il tuo amico a quattro zampe? Seleziona l’opzione “animali ammessi” per cercare gli hotel che accettano animali domestici.

Airbnb

Un’altra applicazione molto importante da tenere d’occhio è Airbnb.

L’applicazione è specializzata nelle stanze o abitazioni private in affitto per il breve periodo. Sicuramente è l’app migliore per la sua interfaccia grafica, con un layout semplice e intuitivo. Offre servizi da privati, per camere singole, camere condivise, con bagno in comune o privato e anche appartamenti.