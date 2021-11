Dieta della colazione o di Maria Antonietta: come perdere 10 chili in 10 settimane

La dieta della colazione prevede un pasto abbondante ad inizio giornata promette di perdere fino a 10 chili in 10 settimane: ecco come funziona.

Definita anche come la dieta di Maria Antonietta perché si ispira al modo di mangiare della regina, moglie del re Luigi XVI, la dieta della colazione prevede, infatti, di fare un abbondante pasto al mattino, o meglio di poter concedersi anche qualcosa di dolce come una brioche.

È noto come la regina Maria Antonietta nel tardo ‘700 non iniziasse mai una giornata senza aver mangiato un pasticcino o bevuto una cioccolata calda, eppure non era sovrappeso, anzi sfoggiava un vitino da 58 centimetri.

Ma in cosa consiste questa dieta della colazione e come funziona? Come è possibile che si possano assumere anche carboidrati e grassi e si riesca a dimagrire 10 chili in 10 settimane? Scopriamo di più.

Ecco come funziona la dieta della colazione

La dieta della colazione definita anche come la dieta di Maria Antonietta, famosa per la sua passione per dolci e brioches, è stata ripresa anche da una giornalista, Karen Wheeler, la quale ha scritto un libro in merito insieme alla dottoressa Mabel Blades, una nota dietologa esperta in disordini alimentari e diabetologia. Tale regime alimentare promette di far perdere 10 chili in 10 giorni mangiando dolci. Ma sarà vero? Vediamo.

Se si è amanti dei dolci probabilmente questa dieta può essere la soluzione per perdere peso e rimettersi in forma. Il consiglio resta però sempre quello di rivolgersi ad un nutrizionista prima di intraprendere qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico.

Un’esperto infatti, saprà fornirci un regime alimentare tagliato su misura per le nostre esigenze. E in modo particolare se si è affetti da qualche patologia è sconsigliato affidarsi al fai da te ma è sempre indicato mettersi nelle mani di un esperto in nutrizione.

Ma come funziona la dieta della colazione abbondante? In pratica si inizia la giornata con una colazione golosa al mattino, si passa poi ad un pranzo a base di proteine quindi per cena via libera a brodo vegetale o di pollo o ad una vellutata di verdure per stare leggeri.

In tutto ciò si possono fare anche dei piccoli spuntini dolci. Di sicuro si tratta di una soluzione per chi non riesce a fare a meno dei dolci o di una bella fetta di torta. In questo modo non si dovrà rinunciare ad essi del tutto ma consumandoli in un preciso momento della giornata si potrà non privarsene.

Non solo, questo tipo di dieta pare essere anche molto apprezzato tra i vip, in Italia ad esempio la nota comica e imitatrice Virginia Raffaele sembra essere una sostenitrice della dieta della colazione, seppur in forme diverse rispetto a quella di Maria Antonietta.

Vediamo allora cosa si può mangiare con la dieta di Maria Antonietta. Si parte a colazione con una tazza di tè o caffè, una brioche o un pasticcino. In alternativa va bene anche una cioccolata calda. Come spuntino di metà mattina si può mangiare un frutto di stagione.

A pranzo 200 grammi di carne o pesce cucinati al forno, alla piastra o al vapore. Da evitare invece le fritture. Di contorno vanno bene verdure sia crude che cotte ma meglio se bollite o al vapore. A metà pomeriggio si può consumare un altro frutto o dello yogurt magro.

E a cena bisogna tenersi leggeri consumando una zuppa, un brodo vegetale o di pollo una vellutata di verdure come zucca o carote.

Da eliminare tutto quello che proviene dal fast food e i fritti. In questo modo si possono perdere fino a 10 chili in 10 settimane dice la dietologa.

Importante è però anche la tempistica dei pasti. Mangiare il dolce a colazione aiuta a bloccare la fame ma a cena mai andare oltre le 20.