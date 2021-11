Le astuzie da mettere in pratica per una relazione intima di successo

Ci chiediamo spesso quale sia la chiave della felicità della vita intima di una coppia. Ecco cosa influenza notevolmente il rapporto.

Esistono alcuni suggerimenti da mettere in pratica per una vita sessuale più appagante. Si tratta di cose molto ovvie ma che puntualmente molte coppie trascurano. Ogni relazione intima per essere di successo deve essere oggetto di un lavoro sopraffino da parte di entrambi i partner.

Il successo di ogni aspetto della nostra vita dipende molto dall’impegno investito. Anche a livello sentimentale, mettere in pratica qualche piccola astuzia per ravvivare la situazione sotto le lenzuola potrebbe cambiare radicalmente lo stato delle cose.

LEGGI ANCHE —-> Calo del desiderio femminile, 5 cause che proprio non ti aspettavi

Suggerimenti per una relazione intima appagante

Ci sono alcuni punti cardine nella vita di coppia che quando vengono applicati portano automaticamente ad una elevazione della vita sessuale della coppia. Spesso passano in secondo piano e il rapporto vive una fase di declino. Non appena si torna a valorizzare questi aspetti la vita sessuale torna ad essere appagante. Prendi nota!

1- Uno stile di vita sano

Mangiare bene e stare in forma ha un effetto booster anche sulla libido sessuale. Proteine, frutta, verdura, pesce e olio d’oliva unite ad attività fisica possono fare la differenza a letto. Uno stile di vita sano promuove la secrezione di endorfine e testosterone e riduce l’effetto del cortisolo o dell’ormone dello stress.

2- Sessualità regolare

Uno studio recente ha concluso che non importa quanto bene si faccia l’amore piuttosto è fondamentale farlo a cadenza regolare, indipendentemente dagli eventi. Far passare troppo tempo tra un rapporto e l’altro è un grave errore e genera portare alienazione di coppia e freddezza tra i partner.

3- Non parlare di come è andata

Molte coppie dopo aver fatto l’amore tornano a dedicarsi alle proprie faccende. Una doccia, la spesa, la telefonata di lavoro ecc. Queste coppie ignorano quanto sia benefico restare abbracciati e parlare del rapporto sessuale appena concluso. Questa è l’occasione per dire cosa vi è piaciuto di più, cosa non avete amato. In questo modo la coppia getta le basi per un rapporto sessuale perfetto al prossimo incontro. Col tempo non si faranno più errori ma ognuno farà all’altro ciò che lo manda in estasi.

4 -La routine

L’abbiamo detto mille volte, la nemica numero uno della coppia è la routine. Il rapporto va vivacizzato, arricchito con la fantasia, valorizzato. Fare l’amore sempre nello stesso posto, nella stessa posizione non è allettante come un rapporto condito con giochi di ruolo o con altri tipi di fantasie erotiche.

Quando gli anni passati insieme iniziano ad essere tanti, la fantasia diventa necessaria. Mai lasciarsi andare, mai adagiarsi sugli allori. Abbracciate sempre il cambiamento. L’importante è fare le cose divertendosi, senza forzature. Ritrovate la spensieratezza e l’entusiasmo dei primi tempi.

5- Autostima

Avere fiducia in se stessi è importante in ogni ambito della vita. Se si sta bene nel proprio corpo e nella propria mente si vive meglio. Un ottimo modo per alimentare l’amore per se stessi è quello di non dimenticare di dedicare attenzioni all’altro. Belle parole, complimenti, carezze, sorprese. Questi gesti sono fondamentali e aiutano a potenziare l’intimità emotiva di una coppia che è alla base del successo.

6- Cura della propria persona

Ricordate come vi presentavate ai vostri primi appuntamenti. Belli come il sole e profumatissimi. E’ così che il partner vi ha scelto ed è così che vuole vedervi. Avere una presenza fisica adeguata attrae l’altro. Essere trascurati, con i capelli sporchi e gli abiti sgualciti piuttosto che avvicinare è un deterrente.

7 – Dialogo e sincerità

Alla base di ogni relazione intima di successo c’è la franchezza. Non c’è niente di male nel guidare il partner verso il proprio piacere e rivelargli cosa non ci fa impazzire riguardo ai suoi approcci amorosi. Parlare serve a capire e capire aiuta a migliorare. Non c’è ragione di restarci male. Avere un ottimo dialogo è anche alla base della fiducia reciproca e aiuta a conoscersi meglio. Parlate sempre di qualsiasi cosa che non va, è il modo migliore per risolverla e perfezionare la vostra relazione su tutti i fronti.