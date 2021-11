Test della Sincerità | Sai riconoscere a prima vista le persone sincere?

Con il Test della Sincerità non sarà la il tuo grado di onestà a essere analizzato, ma quello delle persone che ti circondano.

In genere siamo disposti a fidarci delle persone che abbiamo intorno perché crediamo di aver costruito con loro rapporti trasparenti e leali: purtroppo spesso questa fiducia risulta mal riposta.

Può succedere infatti che le persone mentano, o che nascondano parte dei propri pensieri perché non vogliono renderli manifesti a causa di una serie di motivi.

Ovviamente più una persona è brava a mentire più difficile sarà scoprire i suoi veri pensieri e capire quanto sincero è davvero il suo atteggiamento.

A questo punto entra in scena la nostra abilità nel comprendere gli altri, quindi la nostra empatia.

L’empatia è per definizione la capacità di sentire ciò che l’altro sente, arrivando a un più profondo livello di comprensione di coloro che ci sono intorno. L’empatia può essere anche uno strumento preziosissimo per scoprire i bugiardi e per smascherare cattive intenzioni.

La tua empatia funziona a dovere per difenderti da queste situazioni?

Test della Sincerità

Per eseguire questo test dovrai semplicemente osservare l’immagine di Marcel Caram che ti proponiamo e, successivamente, scegliere un elemento tra quelli che vi sono rappresentati. Non cercare di prevedere quale sarà il significato che attribuiremo a ogni elemento, perché in questo modo finiresti per falsare il test e ottenere un risultato incoerente con il tuo carattere.

1 – Il Cigno

Il cigno è uno degli elementi principali della composizione pittorica. Oltre alle sue dimensioni e alla sua posizione, a caratterizzarlo è il colore bianco, che spicca contro lo sfondo più scuro dell’immagine.

Per questo motivo il cigno è l’elemento che più degli altri cattura l’attenzione dell’osservatore e sono in molti a preferirlo agli altri.

Se anche tu hai scelto il cigno come elemento che ha colpito di più la tua attenzione significa che sei una persona estremamente schietta e sincera, che si espone totalmente quando manifesta le sue opinioni e non si nasconde dietro a nulla.

Dal momento che tendi a comportarti in questa maniera ti risulta molto difficile concepire che ci siano persone che tendono a mentire o a esprimere solo parzialmente quello che pensano o che sentono.

Per questo motivo non sei molto brava a capire se una persona è davvero sincera mentre ti parla, perché sei abituata a dare per scontato che stia dicendo la verità. Questo non significa che la tua empatia non funzioni, solo che non è in grado di immedesimarsi in persone così differenti da te.

2 – La Luna

La Luna è uno dei simboli della mutevolezza e dell’incostanza poiché il suo aspetto cambia in continuazione nel corso delle settimane. Anche la sua posizione defilata rispetto al centro del dipinto, disposta in maniera da essere mezza fuori e mezza dentro l’acqua è importante per capire il suo significato.

Se a colpire la tua attenzione è stato questo elemento significa che sei una persona molto complessa, in grado di cogliere le sfumature di ciò che avviene intorno a te e che, soprattutto, è in grado di comprendere anche la complessità emotiva delle persone.

Si può dire che la tua empatia sia enorme e che, per questo motivo, ti è molto semplice metterti nei panni delle altre persone per tentare di capire il loro punto di vista ma soprattutto per sviscerare le motivazioni dietro alle loro azioni.

Dal momento che anche tu non dici sempre la verità e tendi a nasconderti all’interno delle cosiddette “zone grigie” della comunicazione, sei perfettamente in grado di capire se una persona è sincera con te oppure no.

3 – L’acqua

L’acqua blu scuro occupa la parte inferiore del quadro e, a livello cromatico, è un’area ad altissimo impatto visivo. La parte “notturna” del quadro, cioè quella inferiore, viene spesso scelta da coloro che osservano questo dipinto, quindi sono molte le persone come te.

La parte profonda dell’acqua rappresenta tutto ciò che è nascosto o invisibile nelle nostre azioni o nei nostri pensieri, tutto ciò che è ancora a livello inconscio e che forse non vedrà mai la luce.

Se hai scelto l’elemento dell’acqua profonda significa che tendi spesso a nascondere ciò che pensi e che, per questo motivo, sei molto brava a capire quando gli altri fanno lo stesso. Come mai questo ti riesce? Il motivo è che sei in grado di interpretare i segnali che vengono lanciati dalle loro espressioni e dai loro movimenti involontari.

4 – La Statua sommersa

La statua sommersa è l’elemento omologo del cigno. Come l’animale è perfettamente bianco e visibile, la statua risulta completamente nascosta e in ombra rispetto al resto del quadro. A parte la sua posizione, si può notare che la figura ha gli occhi chiusi e il viso abbassato verso la spalla, come se non fosse minimamente interessata a comunicare con il mondo che ha di fronte.

Se hai scelto questo elemento significa che ti impegni costantemente a tagliare fuori dalla tua vita emotiva le altre persone evitando qualsiasi tipo di contatto con gli altri. Probabilmente questo atteggiamento deriva da brutte esperienze passate che ti hanno insegnato a diffidare dalla maggior parte di coloro che ti circondano.

A furia di isolarti hai disimparato l’empatia o, piuttosto, hai evitato accuratamente di svilupparla perché hai trovato che capendo gli altri e immedesimandoti negli altri sei più esposta a dolore e delusioni.

Questo significa che non sei in grado di distinguere efficacemente se una persona è sincera o sta mentendo perché, nella maggior parte dei casi, semplicemente non ti interessa come non ti interessa comunicare alla persona in questione le tue sensazioni e le tue necessità.

Leggi Anche => Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.