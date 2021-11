Test della colazione: cosa mangi al mattino? La risposta rivela come vivi

Con il test della colazione, puoi scoprire chi sei veramente semplicemente in base ai tuoi gusti e a ciò che preferisci mangiare.

La prima colazione è notoriamente il pasto più importante della giornata, nonché quello che ci serve a darci la carica, svegliarci per bene e prepararci alla giornata lavorativa. Si tratta di un momento importante, che tutti dovremmo concederci e che attraverso ciò che scegliamo di mangiare può fare la differenza nel modo in cui vivremo le ore successive al risveglio.

Un’abitudine importante che ognuno di noi mette in atto con rituali diversi ma che tende a ripetersi nelle scelte alimentari che facciamo. E, proprio queste scelte, che si tratti di ciò che amiamo di più o di ciò che riteniamo giusto mangiare ogni giorno, possono dire molto sulla nostra persona e, in modo particolare, su come viviamo la vita.

Che si tratti del cappuccino da bere al bar, della classica colazione all’italiana o di quella sempre più in voga che prevede pasti bilanciati, ogni opzione la dice lunga sul nostro modo di vivere, di approcciarci alla colazione e alla vita.

Per questo motivo, basta un semplice test sulla colazione per poter indagare su di noi nel profondo e scorgere quei particolari che, altrimenti, sarebbe impossibile notare. Particolari che ci appariranno più chiari una volta letti neri su bianco.

Test: cosa mangi a colazione? La risposta svela chi sei e come vivi la vita

Per effettuare correttamente questo test basta osservare le immagini e scegliere quella che più si avvicina a ciò che amiamo mangiare al mattino. Nel farlo è importante tenere a mente che non va indicato il proprio piatto preferito ma quello che mangiamo più spesso. E questo indipendentemente dai motivi che ci spingono a farlo.

Dal latte con i cereali, al pancake proteico, la risposta che daremo potrà svelare molto sul nostro conto, indicando chi siamo e come ci approcciamo alla vita.

1 – Latte e cereali

Se la colazione che ami di più è quella a base di latte e cereali, sei una persona che ama prendere le cose con leggerezza. La tua parte infantile è ancora ben vigile e ti guida in molte delle tue scelte. E ciò ti porta ad agire spesso di impulso, seguendo più il cuore che la ragione. Un aspetto del quale sei perfettamente consapevole ma che ciò nonostante non hai alcuna voglia di cambiare.

La vita è per te fonte di benessere. E ciò significa che quando hai qualcosa da fare tendi ad immergerti al massimo in ogni suo aspetto. Ciò ti porta a lavorare senza sosta ma anche a stancarti in modo incredibile, arrivando a perdere di vista i tuoi obiettivi. In tal senso, un pizzico di equilibrio in più ti aiuterebbe a far meglio e a prendere le cose nel modo corretto. Detto ciò, non sei esattamente una che sa prendersi cura di se. Ed ami che a farlo siano gli altri. Un connubio che per tua fortuna sembra funzionare alla grande.

Con le persone a cui tieni, tendi ad avere rapporti piacevoli e distesi. Ciò nonostante sembri spesso ritrosa verso gli estranei. In realtà la tua è più che altro una forma di timidezza che tende a svanire con la conoscenza e che per fortuna non ti limita più di tanto. Discorso a parte è l’amore, sentimento in cui credi al punto da lanciarti senza remore. A volte, ciò può portarti a farti male ma quando va bene riesci a vivere emozioni così belle da ripagarti di ogni torto subito.

2 – Brioche e cappuccino

Per te la colazione perfetta è quella a base di brioche e cappuccino. Ancor meglio se puoi consumarli al bar ancora caldi e senza doverti preoccupare di sparecchiare e pulire. Sei infatti una persona sempre in movimento e con poco tempo da dedicare alle normali mansioni quotidiane. Si potrebbe dire che tendi a vivere come se fossi sempre in viaggio. E ciò fa di te una persona a tratti stravagante ma anche in grado di capire ciò di cui ha davvero bisogno.

La vita è per te un’avventura da vivere senza impazzirci troppo. Per questo motivo preferisci prendere le cose come arrivano. E tutto senza cambiare di troppo i piani quando ci sono degli imprevisti. Ciò fa di te una persona che agli occhi degli altri è sempre perfettamente organizzata e sopratutto in grado di risolvere problemi di ogni tipo.

Le relazioni che vivi sono sempre positive e ti piace costruire rapporti nuovi ogni giorno. Stringere amicizia o approfondire la conoscenza con gli altri è qualcosa che ti riesce incredibilmente semplice. E ciò si può dire che vale anche in amore dove sei in grado di avere dei veri e propri colpi di fulmine, sentendoti più viva che mai ogni volta che ciò accade. Quanto alle relazioni serie, queste dipendono da tanti fattori dei quali al momento tendi a non preoccuparti più di tanto.

3 – Yogurt greco e frutta

Al mattino mangi sempre yogurt greco e frutto? Allora sei una persona pragmatica, con un forte autocontrollo e grandi capacità organizzative. Quando ti metti in testa qualcosa, fai di tutto per ottenere ciò di cui hai bisogno. E di solito le tue capacità sono tali da portarti a raggiungere sempre i risultati sperati.

Che si tratti di lavoro o di tempo libero, tendi sempre ad ottimizzare il tuo tempo. E questo aspetto di te fa si che gli altri abbiano fiducia sia nelle tue scelte che nel tuo modo di agire. Un aspetto per il quale sei una buona leader, sempre in grado di chiedere quanto serve ma anche di gratificare chi ti affianca ogni giorno.

Le relazioni le vivi in modo diverso in base alle persone con cui ti interfacci. Ci sono infatti persone con le quali tendi a mostrarti più affettuosa ed altre per le quali ti mostri più restia. Detto ciò, sei anche in grado di dare in modo sempre diverso e senza chiedere nulla in cambio. Un po’ diversa è la situazione in amore dove il tuo bisogno di conferme ti spinge a chiedere a volte più di quanto non sei in grado di dare.

4 – Pancake proteico

La tua colazione inizia sempre con un buon pancake proteico o bilanciato? Sei una persona dalla forte personalità. Di quelle che sanno sempre ciò che vogliono e che per arrivarci sono disposte a tutto. Nella vita hai molto a cuore la tua salute e con essa la tua felicità. Al contempo ti dimostri anche in grado di prenderti cura delle persone a cui tieni.

Sul lavoro dai sempre il massimo, dimostrandoti anche in grado di mettere da parte le tue ambizioni strettamente personali se ciò può servire al bene comune. Detto ciò, non permetti mai a nessuno di metterti i piedi in testa e ciò ti fa apparire come una persona forte e sempre in grado di farsi seguire dagli altri. Sei infatti un vero esempio per chi ha bisogno di sentirsi spronato o invogliato ad agire.

Le tue amicizie sono sempre molto preziose e ben ricercate. Preferisci infatti avere pochi contatti ma che siano reali. Ciò ti aiuta a dare il giusto spazio alle persone che ami, evitando di disperdere energie con chi non fa per te. In amore ti butti a capofitto in ogni storia che ritieni importante. E ciò ti aiuta a godere al meglio della relazione sentimentale. Sopratutto perché sei da sempre in grado di riconoscere chi ti è davvero affine.

Questi test della personalità devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.